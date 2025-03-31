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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Ліміт на карткові перекази до 150 тисяч: чи скасує НБУ обмеження 31 березня

Деякі банки залишають ліміт 50 тисяч грн для фізосіб, попри скасування обмежень НБУ.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Нацбанк

Нацбанк / © УНІАН

Національний банк України завершує період лімітів на перекази з банківських карток громадян. Ліміти почали діяти від 1 жовтня 2024 року і скасовуються 31 березня.

Про це йдеться на сайті НБУ.

НБУ пояснив, що постанова про ліміти на перекази стосувалась усіх рахунків клієнта в одному банку. На рахунки інших людей протягом місяця дозволялось виводити не більше 150 тисяч грн, йшлося в документі. Дедлайн для таких обмежень — 31 березня 2025 року, вказано у постанові.

Нагадаємо, від 1 жовтня НБУ запровадив обмеження на вихідні перекази з банківських карток (p2p) у розмірі не більш ніж 150 000 грн на місяць. Такі заходи регулятор пояснив протидією дропам — клієнтам банків, які фактично віддають свої рахунки в користування іншим особам для незаконної діяльності.

Йдеться як про ухилення від сплати податків, так і про наркоторгівлю та торгівлю зброєю, пояснювали в Нацбанку.

Раніше очільник НБУ Андрій Пишний пояснив, що регулятор готовий скасувати обмеження у 150 тисяч грн на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.

Що таке P2P-перекази

Перекази з картки на картку, або P2P-платежі (person-to-person) – це фінансові операції, за яких гроші переказуються з банківської картки однієї людини на картку іншої. Такі перекази зазвичай здійснюються через мобільні застосунки банків або спеціалізовані сервіси, що дає змогу швидко надсилати та отримувати кошти.

Хто такі "дропи"

"Дропи" – це особи, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Ці платіжні засоби використовуються як транзитні для переказу грошових коштів між іншими рахунками, що допомагає злочинцям заплутати сліди та ускладнити роботу правоохоронних органів під час розслідування злочинів.

Дата публікації
Кількість переглядів
201
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