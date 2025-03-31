- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 201
- Час на прочитання
- 2 хв
Ліміт на карткові перекази до 150 тисяч: чи скасує НБУ обмеження 31 березня
Деякі банки залишають ліміт 50 тисяч грн для фізосіб, попри скасування обмежень НБУ.
Національний банк України завершує період лімітів на перекази з банківських карток громадян. Ліміти почали діяти від 1 жовтня 2024 року і скасовуються 31 березня.
Про це йдеться на сайті НБУ.
НБУ пояснив, що постанова про ліміти на перекази стосувалась усіх рахунків клієнта в одному банку. На рахунки інших людей протягом місяця дозволялось виводити не більше 150 тисяч грн, йшлося в документі. Дедлайн для таких обмежень — 31 березня 2025 року, вказано у постанові.
Нагадаємо, від 1 жовтня НБУ запровадив обмеження на вихідні перекази з банківських карток (p2p) у розмірі не більш ніж 150 000 грн на місяць. Такі заходи регулятор пояснив протидією дропам — клієнтам банків, які фактично віддають свої рахунки в користування іншим особам для незаконної діяльності.
Йдеться як про ухилення від сплати податків, так і про наркоторгівлю та торгівлю зброєю, пояснювали в Нацбанку.
Раніше очільник НБУ Андрій Пишний пояснив, що регулятор готовий скасувати обмеження у 150 тисяч грн на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.
Що таке P2P-перекази
Перекази з картки на картку, або P2P-платежі (person-to-person) – це фінансові операції, за яких гроші переказуються з банківської картки однієї людини на картку іншої. Такі перекази зазвичай здійснюються через мобільні застосунки банків або спеціалізовані сервіси, що дає змогу швидко надсилати та отримувати кошти.
Хто такі "дропи"
"Дропи" – це особи, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Ці платіжні засоби використовуються як транзитні для переказу грошових коштів між іншими рахунками, що допомагає злочинцям заплутати сліди та ускладнити роботу правоохоронних органів під час розслідування злочинів.