Ліміт на карткові перекази до 150 тисяч: чи скасує НБУ обмеження 31 березня

Нацбанк / © УНІАН

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Національний банк України завершує період лімітів на перекази з банківських карток громадян. Ліміти почали діяти від 1 жовтня 2024 року і скасовуються 31 березня.

Про це йдеться на сайті НБУ.

НБУ пояснив, що постанова про ліміти на перекази стосувалась усіх рахунків клієнта в одному банку. На рахунки інших людей протягом місяця дозволялось виводити не більше 150 тисяч грн, йшлося в документі. Дедлайн для таких обмежень — 31 березня 2025 року, вказано у постанові.

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Нагадаємо, від 1 жовтня НБУ запровадив обмеження на вихідні перекази з банківських карток (p2p) у розмірі не більш ніж 150 000 грн на місяць. Такі заходи регулятор пояснив протидією дропам — клієнтам банків, які фактично віддають свої рахунки в користування іншим особам для незаконної діяльності.

Йдеться як про ухилення від сплати податків, так і про наркоторгівлю та торгівлю зброєю, пояснювали в Нацбанку.

Раніше очільник НБУ Андрій Пишний пояснив, що регулятор готовий скасувати обмеження у 150 тисяч грн на вихідні перекази з картки на картку через один-два місяці. Але для цього банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.

Що таке P2P-перекази

Перекази з картки на картку, або P2P-платежі (person-to-person) – це фінансові операції, за яких гроші переказуються з банківської картки однієї людини на картку іншої. Такі перекази зазвичай здійснюються через мобільні застосунки банків або спеціалізовані сервіси, що дає змогу швидко надсилати та отримувати кошти.

Хто такі "дропи"

"Дропи" – це особи, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Ці платіжні засоби використовуються як транзитні для переказу грошових коштів між іншими рахунками, що допомагає злочинцям заплутати сліди та ускладнити роботу правоохоронних органів під час розслідування злочинів.