Ліміти на перекази від 1 лютого: банки попередили українців про зміни

Ліміт поширюватиметься як на перекази з картки на картку, так і на перекази за реквізитами IBAN.

Від 1 лютого 2025 року в Україні почнуть діяти нові ліміти на грошові перекази. Такі обмеження вже погодилися запровадити 44 банки та дві платіжні системи.

Зокрема, очільник правління державного "Ощадбанку" Сергій Наумов зазначив, що відповідні ліміти визначені Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який уклали провідні фінансові інститути країни у грудні минулого року.

З його слів, ключовою метою цього документа є боротьба із шахрайством, що здійснюється на основі фінансової інфраструктури, та наближення українського платіжного ринку до норм Європейського союзу (ЄС).

Згідно з новими правилами, банки та інші фінустанови-підписанти почнуть використовувати стандартизовані підходи до фінмоніторингу.

Так, якщо у клієнтів банків не буде документально підтвердженого доходу, то підписанти будуть зобов’язані встановити ліміти на операції (Р2Р та IBAN). Максимальна сума, яку буде дозволено відправляти упродовж календарного місяця на інші рахунки, буде залежати від приналежності до категорії ризику:

високий ризик - 50 тисяч грн/місяць (від 01.02.25)

середній та низький ризик - 150 тисяч грн/місяць (від 01.02.25) та в сумі до 100 тисяч грн/місяць (від 01.06.25).

Нагадаємо, від 1 жовтня 2024 року Національний банк на пів року встановив ліміт для карткових переказів між фізособами у 150 000 грн на місяць для вихідних платежів за всіма рахунками, які відкриті в одному банку.

Якщо сума операцій перевищує зазначену межу, банк має право призупинити вихідні платежі та навіть заблокувати рахунки клієнта, якщо він не може підтвердити джерело походження коштів.

У грудні 2024 року чотири банки за участю НБУ, Незалежної асоціації банків України (НАБУ) та Асоціації українських банків (АУБ) підписали меморандум, згідно з яким вони зобов'язалися посилити моніторинг за платіжними операціями своїх клієнтів, обмінюватися між собою даними про підозрілі трансакції та здійснювати перекази з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

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