Ліміти на перекази для ФОПів суттєво скоротять: що і коли зміниться

Банки зменшать ліміти на перекази для окремих ФОП / © УНІАН

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Від 14 листопада 2026 року зменшуються місячні ліміти на перекази для окремих фізичних осіб-підприємців (ФОП) та юридичних осіб. Нові правила стосуються насамперед новостворених і неактивних підприємців, а також компаній, які мають ознаки фіктивної господарської діяльності.

Зміни передбачені оновленим Меморандумом про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

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Які ліміти на перекази діятимуть від 14 листопада

Від14 листопада для визначених категорій клієнтів передбачено зменшення місячних лімітів на перекази без додаткового документального підтвердження.

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Нові суми становитимуть:

ФОП першої групи — до 400 тисяч гривень на місяць

ФОП другої та третьої груп — до 1 мільйона гривень на місяць;

юридичні особи з ознаками компаній-оболонок — до 2 мільйонів гривень на місяць

Кого стосуватимуться нові обмеження

Нові правила не поширюються автоматично на всіх підприємців і компанії.

Насамперед вони стосуються:

новостворених ФОП

підприємців, які відновлюють діяльність після тривалої перерви

юридичних осіб, у яких за результатами перевірки виявили більше ніж дві ознаки так званої компанії-оболонки

Період, протягом якого ФОП вважається новоствореним, банк визначає відповідно до своїх внутрішніх правил. У роз’ясненнях щодо фінансового моніторингу наводять орієнтир від шести до 12 місяців.

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Водночас для підприємців, які ведуть прозору господарську діяльність і можуть підтвердити свої доходи документами, передбачені Меморандумом, обмеження не мають застосовуватися автоматично.

Чи можна переказувати більше встановленого ліміту

Перевищення встановленої суми не означає повної заборони на переказ коштів. Якщо підприємцю потрібно провести операції понад місячний ліміт, банк може запросити додаткові документи. Вони мають підтверджувати походження коштів та економічний зміст операцій.

Для цього можуть знадобитися договори з контрагентами, рахунки, акти виконаних робіт, накладні та податкова звітність.

Понадлімітні платежі не проводяться автоматично лише на підставі платіжної інструкції. Клієнт має надати необхідне документальне підтвердження.

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Нагадаємо, в Україні готують нові правила оформлення фіскальних чеків, які безпосередньо зачеплять підприємців, зокрема ФОП. Мінфін пропонує змінити форму розрахункового документа, перелік його реквізитів та правила зазначення способу оплати.

Українські банки запроваджують поетапні ліміти на перекази для новостворених і неактивних ФОПів, а також окремих юридичних осіб з ознаками ризиковості.

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