"Лінії солідарності" та інтеграція у європейські проєкти: Шмигаль анонсував нові можливості для експорту

"Лінії солідарності" та інтеграція у європейські проєкти: Шмигаль анонсував нові можливості для експорту

Україна отримає нові можливості для експорту своєї продукції за кордон.

Йдеться про "лінії солідарності" та інтеграцію у європейські проєкти.

Про це 13 травня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Учора Єврокомісія анонсувала створення "ліній солідарності". Це маршрути, які дозволять прискорити експорт та роботу митниць між Україною та ЄС. Аби прискорити логістику, Єврокомісія також створить спеціальну платформу для спрощеного перетину кордону через "лінії солідарності" та рекомендуватиме учасникам ринку ЄС надати додаткові вантажні автомобілі й інші потужності для транспортування", - наголосив Шмигаль.

Також Єврокомісія вже ухвалила рішення щодо укладення угоди з Україною та оновлення мапи Транс'європейської транспортної мережі.

"Тобто ми не лише значно розширюємо можливості для нашого експорту, але і продовжуємо максимальну інтеграцію у європейські проєкти. Це вкрай важливо на шляху нашого повноцінного членства в ЄС", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін відновлює перевірки в українських компаніях, які надають комунальні послуги, зокрема в енергетиці.

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