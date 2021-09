Лист батька до дитини: дев'ять уроків про гроші, які більшість розуміють занадто пізно

На думку американців, автор порад чудово розуміється на фінансових питаннях і аспектах людської поведінки.

Інколи люди розуміють свої помилки пізно, а коштують вони занадто дорого. Але є кілька важливих порад, що допоможуть змінити відношення як до фінансів, так і до життя.

Свої поради у виданні CNBC опублікував автор книжки "Психологія Грошей" Морган Гаузел. Книжка має приголомшливий успіх, а критики пророкують, що її визнають бестселером.

Морган Гаузел - експерт з поведінкових фінансів і колишній оглядач "The Wall Street Journal" і "The Motley Fool". Він також є лауреатом премії "The New York Times Sidney Award" і дворазовим фіналістом премії Джеральда Леба за видатні досягнення в діловій і фінансовій журналістиці.

Так, у червні 2019 року Гаузел став молодим батьком, що підштовхнуло його до написання листа маленькій донечці. У листі він перераховує важливі поради, які допоможуть у дорослому житті успішно побудувати фінансову стратегію та не залишатися з "порожніми кишенями".

1. Не варто недооцінювати роль випадку в житті.

Легко припустити, що багатство чи бідність є нашим вибором, але ще легше недооцінити роль випадку в житті. Сім'ї, цінності, країни і покоління, в яких ми народилися, а також люди, з якими ми випадково зустрічаємося на своєму шляху, - все це грає велику роль в наших результатах, більшу, ніж бажання людей це визнати.

Хоча ви повинні вірити в цінності і винагороду за наполегливу працю, також важливо розуміти, що не кожен успіх є результатом важкої праці і що не вся бідність виникає через лінь. Пам'ятайте про це під час формування думки про інших, в тому числі про себе.

2. Найвищий дивіденд, що виплачується грошима, - це здатність контролювати час.

Можливість робити те, що ви хочете, коли хочете, де хочете, з ким хочете і стільки часу, скільки хочете, забезпечує тривалий рівень щастя, який не може запропонувати жодна кількість "модних речей". Радість від покупок швидко проходить. Але робота з гнучким графіком і короткими поїздками на роботу ніколи не застаріє. Можливість вийти на пенсію, коли захочеш, ніколи не постаріє. Досягнення незалежності - наша кінцева мета в житті. Але незалежність - це не принцип "все, або нічого". Кожен зекономлений долар - це як володіння шматочком свого майбутнього, яким в іншому разі міг би керувати хтось інший, виходячи зі своїх пріоритетів.

3. Не розраховуйте на те, що вас зіпсують.

"Ніхто не може зрозуміти цінність долара, не зазнавши його дефіциту. Тому, хоча ми з твоєю матір'ю завжди будемо робити все можливе, аби підтримати тебе, ми не збираємося тебе балувати", - зазначив автор.

Дізнавшись, що вам не може належати все, чого ви хочете, - це єдиний спосіб зрозуміти потреби і бажання. Це, в свою чергу, навчить вас складанню бюджету, економії і оцінці того, що у вас вже є. Вміння бути бережливим, не заподіявши шкоди - це важлива життєва навичка, яка буде у нагоді під час неминучих життєвих злетів і падінь.

4. Успіх не завжди приходить від великих дій.

За визначенням Наполеона, геній - це людина, "яка може робити звичайні речі, коли всі навколо втрачають розум". Те ж саме і з грошима. Вам не потрібно робити дивовижні речі, аби з часом опинитися в хорошому місці. Уникати катастрофічних помилок (найбільша з яких - зариватися в борги) набагато ефективніше, ніж будь-яка модна фінансова порада.

5. Живіть за коштами.

Здатність жити з меншими витратами - один з найпотужніших фінансових важелів. Людина, яка заробляє 50 тисяч доларів на рік, але їй потрібно всього 40 тис. доларів, аби бути щасливою, багатша за людину, що заробляє 150 тисяч доларів, але їй потрібно 151 тис. доларів, аби бути щасливою. Інвестор, що заробляє 5% прибутку, але має низькі витрати, може бути кращим, ніж інвестор, який заробляє 7% на рік, але йому необхідний кожен цент. Від того, скільки ви заробляєте, не залежить, скільки у вас є; а від того, скільки у вас є, не залежить, скільки вам потрібно.

6. Передумати - це нормально.

До 18 років життя майже ні у кого не з'ясоване, так що це не кінець світу, якщо ви оберете спеціальність, яка вам не сподобається. Можна також мати науковий ступінь у сфері, якою ви не на 100% захоплені. Це нормально - визнати, що ваші цінності і цілі змінилися. Пробачити себе за те, що ви змінили свою думку, - це суперсила, особливо коли ви молоді.

7. У всього є ціна.

Ціна кар'єри - час, проведений далеко від друзів і сім'ї. Ціна довгострокової ринкової прибутковості - це невизначеність. Ціна балування дітей - це їхнє незахищене життя. Все має свою ціну, і велика частина цих цін прихована. Іноді за них варто платити, але ніколи не слід ігнорувати їхню справжню ціну. Тільки-но ви приймете це, ви почнете розглядати такі речі, як час, відносини, автономію і творчість, як валюти, які не менш цінні, ніж готівка.

8. Гроші - не мірило успіху.

Воррен Баффет одного разу сказав: "Справжній успіх в житті - це коли та кількість людей, яких ви любите, також любить вас". І ця любов в основному залежить від того, як ви ставитеся до людей, а не від вашого рівня власного капіталу. Гроші не принесуть вам (і майже всім іншим) того, чого ви хочете найбільше. Жодні гроші не можуть компенсувати недолік характеру, відсутність чесності і щирого співчуття до інших. Це найважливіша фінансова порада.

9. Не приймайте сліпо жодну з порад, яку вам дають.

Це те, що більшість людей засвоюють занадто пізно. Але не соромтеся відкидати поради. Ваш світ буде відрізнятися від мого, як мій відрізняється від моїх батьків. Ні у кого немає абсолютно однакових, і ні у кого немає правильних відповідей. Ніколи не дослухайтеся до порад, не прив'язуючи їх до своїх цінностей, мети і обставин.

