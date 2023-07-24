Литва пропонує значно збільшити експорт Українського зерна через порти країн Балтії

Маршрут між Україною та країнами Балтії може стати перспективною та довгостроковою альтернативою для експорту зерна.

Литва пропонує європейському союзу значно збільшити експорт зерна з України через порти країн Балтії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ Литви.

Як зазначають у відомстві, у листі представникам Єврокомісії міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, міністр транспорту і комунікацій Марюс Скуодис і міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас підкреслили, що рішення Росії вийти із "зернової угоди" і ракетні удари по портах в Одеській області погіршують і так складну ситуацію з продовольчою безпекою.

За словами литовських чиновників, маршрут між Україною та країнами Балтії може стати перспективною та довгостроковою альтернативою для експорту зерна.

Вони стверджують, що покращення інфраструктури коридору та спрощення перевалки вантажів між різними залізничними коліями допоможе збільшити пропускну спроможність.

Водночас, як додали міністри, спрощення адміністративних процедур на польсько-українському кордоні, запровадження "зелених ліній" та перенесення митного оформлення до портів країн Балтії дозволили б у кілька разів збільшити обсяги перевезень сільськогосподарської продукції як автомобільним, так і залізничним транспортом.

"Інфраструктура країн Балтії може стати перспективним та надійним транзитним маршрутом для української продукції. Морські порти країн Балтії мають велику пропускну спроможність для сільськогосподарської продукції - 25 млн тонн на рік лише зерна", - наголосили вони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас прокоментував інформаційний вкид російського диктатора Володимира Путіна про те, що створена литовсько-польсько-українська бригада нібито готується окупувати західну частину України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Кремлі знову вдались до поширення дезінформаційної кампанії проти Польщі та України, яку окупанти активно розпочали ще минулого року. Так, пропагандисти РФ знову заговорили про нібито "плани Польщі захопити захід України".

Читайте також: