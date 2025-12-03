Людина в центрі трансформацій: Метінвест Ахметова адаптує бізнес і підтримує персонал під час війни

Реклама

Повномасштабна війна кардинально змінила умови роботи бізнесу: він зараз живе в умовах постійних змін. На перший план виходить здатність швидко адаптуватися й приймати рішення, а ключові виклики зараз стосуються не технологій, а наявності кваліфікованих кадрів. Про це на Human Capital Forum у Києві розповіла директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

За її словами, до війни в Метінвесті працювало 113 тисяч людей, нині ж - близько 50 тисяч. «Ми втратили майже половину бізнесу, але залишаємося лідером серед промислових компаній в Україні. І це все завдяки людям», - підкреслила вона.

Зараз всі HR-підходи компанії доводиться перебудовувати, адже ключові виклики сьогодні – не про ресурси і технології, а про наявність кадрів. У Метінвесті відкритими лишаються близько 4 тисяч вакансій, а 15% персоналу нині служать у ЗСУ. Підприємства працюють у Кривому Розі, Запоріжжі та Кам’янському - регіонах, що розташовані поблизу фронту, тому Метінвест особливо гостро відчуває нестачу робочих професій: «Ми беремо вантажника на посаду підручного сталевара й перенавчаємо його», - каже Петрук.

Тривалість підготовки робітників скорочено з 6–9 місяців до 4–5, щоб вони швидше могли працювати самостійно. Зростає й роль жінок у виробництві: сьогодні вони становлять близько 30% персоналу й працюють на технічних і промислових посадах - від кранівниць до водійок важкої техніки. Тож трансформація бізнесу під час війни - це передусім трансформація підходів до роботи з людьми: «Ми маємо перебудувати процеси так, щоб у центрі була людина», - підкреслила експертка.

Петрук наголосила: компанія адаптує програми підтримки співробітників з урахуванням тривалості війни. «Люди втомлені й виснажені. Нам потрібно давати їм інструменти та ресурси для підтримки продуктивної роботи. Це турбота про ментальне й фізичне здоров’я та програми підтримки ветеранів», - зазначила вона.

Метінвест оновив програму ментального здоров’я, яка тепер включає психологічні консультації для всіх співробітників і їхніх сімей, а також окремий модуль для ветеранів. Компанія також підсилює безпекові заходи: усі виробничі майданчики обладнані укриттями, включно з тими зонами, де виробництво не може зупинятися.

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.