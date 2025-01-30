Лобісти, яким не вигідна дешева атомна енергія, блокують добудову ХАЕС – експерт

В Україні набирає обертів дискусія щодо добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які могли б суттєво посилити енергетичну незалежність країни.

Політолог Юрій Гаврилечко вказує, що гальмування цього проєкту вигідне групам, які зацікавлені у дорогій електроенергії з маневрової генерації та імпорті, оскільки атомна енергетика є найдешевшою на ринку.

«Атомна енергетика – це найдешевша електроенергія в Україні, яка дозволяє стримувати зростання тарифів. Але сьогодні ми бачимо цілу інформаційну кампанію проти добудови двох енергоблоків ХАЕС, що супроводжується тезами про їхню “згубність” і “технічну невизначеність”», – зазначив експерт.

Після захоплення Запорізької АЕС Україна втратила близько 20% загального виробництва електроенергії. Це призвело до дефіциту базової генерації, який досі не вдалося компенсувати. Водночас у публічному просторі активно просувається теза про необхідність імпорту електроенергії та розвитку маневрових потужностей, значна частина яких перебуває у приватній власності.

«Логіка очевидна: чим менше дешевої атомної генерації, тим більше можливостей для зростання тарифів, що вигідно власникам маневрових станцій та імпортерам електроенергії. Це питання ринку, а не технологій. Якщо подивитися на медіа за останні два роки, можна побачити активну кампанію на користь імпорту електроенергії та розширення малої маневрової генерації, натомість про добудову ХАЕС говорять у негативному контексті», – пояснює Гаврилечко.

Парламентська ТСК нещодавно підтвердила, що собівартість електроенергії з АЕС становить 1–1,5 грн/кВт*год, що значно дешевше за інші джерела.

«Вигода очевидна: якщо держава не добудує ці блоки, енергетичний ринок ще більше залежатиме від приватних генераторів і імпорту. Це дасть можливість піднімати тарифи, а олігархи отримають ще більше впливу на урядові рішення», – наголошує експерт.

Наразі дискусія навколо ХАЕС продовжується, і питання енергетичної безпеки України залишається відкритим.