"Лукойл" вперше за історію став збитковим: що не так з російським нафтовим гігантом

Російська нафтова компанія "Лукойл" / © Associated Press

Найбільша приватна нафтова компанія Росії «Лукойл» минулого року вперше за свою 30-літню історію стала збитковою. Чистий збиток російського нафтового гіганта 2025 року становив 1,059 трильйона рублів (приблизно 12 млрд доларів).

Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на опубліковану в п’ятницю, 20 березня, офіційну звітність.

Раніше компанія, яка належить мільярдеру Вагіту Алекперову і на яку припадає близько 15% всього нафтовидобутку в державі-агресорці, іноді отримувала квартальні збитки, але до кінця року завжди виходила на прибуток.

Навіть наприкінці 1990-х, коли ціна російської нафти падала нижче $10 за барель, «Лукойл» залишався надійною «грошовою машиною»: 1998 року він отримав $729 млн чистого прибутку, а 1999-го — $1,062 млрд.

Під час кризи 2020 року, коли пандемія обвалила світовий нафтовий ринок, «Лукойл» також залишався прибутковим.

2015 року, коли Росія зіткнулася з першою хвилею санкцій через анексію Криму, компанія отримала 291,1 млрд рублів (приблизно 5 млрд доларів за тогочасним курсом) чистого прибутку.

Збитки «Лукойлу»: що стало причиною

Як зазначають аналітики, торішній збиток «Лукойлу» обумовлений тим, що компанія списала закордонні активи на 1,66 трлн рублів.

Йдеться про родовища, нафтозаводи та АЗС в 11 країнах світу — від Європи до Латинської Америки, які забезпечували «Лукойлу» 15-17% видобутку та чверть сукупного обсягу нафтоперероблення.

Після того, як компанія потрапила під блокувальні санкції США, діяльність її закордонних «дочок» виявилася паралізованою. А численні спроби продати іноземну мережу балансовою вартістю $22 млрд поки що так і не отримали схвалення американського Мінфіну.

Спочатку «Лукойл» планував продати свої закордонні активи компанії Gunvor, яку заснував близький до Путіна мільярдер Геннадій Тимченко. Однак угода зірвалася після того, як Мінфін США назвав Gunvor маріонеткою Кремля.

Виторг «Лукойлу» за підсумками минулого року скоротився на 15%, прибуток до податків, відсотків та амортизації — на 36%, а операційний прибуток зменшився вдвічі. Причинами експерти називають низькі ціни на російську нафту та простої НПЗ «через зовнішні впливи», тобто удари українських Сил оборони.

Нагадаємо, США навмисно уповільнюють продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта, щоб посилити свої позиції під час мирних переговорів щодо України.