Львівські податківці знову готують зарахування ПДВ сумнівним компаніям: цього разу на 106 млн грн

Публікації у ЗМІ доводили, що десятки мільйонів гривень відшкодовані компаніям з можливими ознаками фіктивності. Ба більше, також через громадські організації відмиваються великі суми. Їх також можуть очолювати підставні особи – навіть безхатьки, а їх адреси та власники часто пов’язані між собою.

Як пише видання Галінфо, львівські податківці продовжують удавати, що нічого поганого не відбувається, хоча вже наступного тижня ПДВ на мільйони гривень планують відшкодувати сумнівним компаніям. Відшкодування, як пише Галінфо у своєму розслідуванні, вже погоджено податковою, але гроші ще не надійшли на рахунки фірм.

«Як стало відомо нам з наших джерел, серед компаній, яким підтвердили бюджетне відшкодування ПДВ протягом серпня та першої половини вересня, є низка підприємств з ознаками ризикованості. За нашими даними, інспектори львівської податкової під час проведення камеральних перевірок не взяли до уваги ознаки ймовірної фіктивності цих фірм - відсутність складів, офісів, транспортних засобів, нарахованих доходів. Тобто, банально основних засобів, без яких будь-яка компанія просто не зможе нормально вести свою господарську діяльність», - йдеться у статті львівського Галінфо.

За інформацією журналістів, ТОВ «МІТ КО» стане першою компанією, яка очікує на відшкодування ПДВ на суму 51 млн грн. Місце реєстрації – Львів, вулиця Богдана Хмельницького, 176. «Ця адреса є місцем масової реєстрації суб’єктів господарювання. Їх там аж 104. Але найцікавіше навіть не це. У звітності компанії, є ще одна адреса - вулиця Богдана Хмельницького, 302. За документами, там мав би бути склад «МІТ КО». Як-не-як основним видом діяльності фірми є оптова торгівля фруктами й овочами. Але коли ми приїхали глянути на склад за зазначеною адресою, то знайшли там лише…заправку «ОККО», - наголошують розслідувачі.

Ще однією компанією, яка нібито отримає відшкодування ПДВ є ПП «Мілк ленд», директором і власником якої є Гуска Олександр Васильович. «Гуска є також власником та директором ТОВ «Мілопіта». На двох ці підприємства мають отримати від держави 51 млн грн ПДВ. Основними видами діяльності компаній є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями, жирами, фруктами та овочами. Однак, за нашими даними, у вищеперелічених підприємств просто відсутні торгові площі та складські приміщення, які необхідні для здійснення такої діяльності. Та ще й оптової», - попереджають місцеві журналісти.

Крім того, ТОВ «Файна садовина» має отримати з державного бюджету майже 4 млн грн відшкодування податку на додану вартість. Директором та власником фірми є Фірко Тарас Іванович. Свого часу він був керівником ТОВ «Вестпрофібуд», проте від кінця березня 2020-ого і до сьогодні його на цій посаді змінила Фірко Ольга Миколаївна, яка також є директором Підприємства об’єднання громадян «Здорова їжа» Громадської організації Організація осіб з інвалідністю «Новий шлях Галичини» (ПОГ «Здорова їжа» ГО «ОІ «Новий шлях Галичини»).

«Засновниками цієї громадської організації є Кшишевська Оксана Мирославівна та Даниляк Олександра Михайлівна. Даниляк Олександра Михайлівна є також засновником ТОВ «ЕКСПРОМ-ТОРГ» щодо якого застосовані спеціальні економічні санкції, згідно з рішенням РНБО України від 2 квітня 2021-ого. Натомість ГО «ОІ «Новий шлях Галичини» числиться в засновниках ПОГ «Галичанка ЛВ». Про цю громадську організацію раніше вже писали журналісти і стверджували, що у Львівській області існує ціла схема по відшкодування ПДВ підприємствам, заснованими організаціями осіб з інвалідністю», - пише Галінфо, наголошуючи на тому, що їхня публікація фактично є публічним зверненням до ГУ ДПС у Львівській області, щоб ті ретельніше перевірили вищеперелічені компанії, яким планують відшкодувати ПДВ. Якщо ж факт перерахування все-таки буде, у справу мали б втрутитися правоохоронні органи, адже 106 мільйонів гривень – це серйозна сума для країни, де триває повномасштабна війна.