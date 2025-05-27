"Листи щастя" від податкової для продавців у Мережі: що робити в разі отримання

Платіж карткою / © pixabay.com

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Державна податкова служба (ДПС) активізувала перевірки українців, які продають товари через інтернет. Тисячі людей отримали електронні листи з вимогою з’явитися до інспектора.

Про це повідомило видання «Економічна правда».

За даними ЗМІ, на початку травня понад 3 тисячі людей отримали листи від податкової з підозрою на незареєстровану підприємницьку діяльність. Основна увага приділяється переказам через NovaPay — платіжну систему «Нової пошти», яка передає інформацію про операції до ДПС. Серед адресатів лише 212 осіб мали офіційний статус ФОП.

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З березня платіжні системи мають вказувати інформацію про отримувачів коштів. Потім ці чеки надходять до ДПС, і податкова служба отримує доступ до даних про продавців товарів. Під загрозою — активні користувачі маркетплейсів (OLX, Prom.ua, Rozetka) та інших сервісів

Що буде за порушення?

Якщо ДПС виявить незареєстровану діяльність, порушнику загрожує штраф 17 000–34 000 грн (при повторному порушенні — до 85 000 грн).

«Хоча повідомлення, які надсилає податкова, мають рекомендаційний характер, ігнорувати їх ми не радимо. Якщо особа не надасть письмового пояснення, то ДПС складе адміністративний протокол і суд може стати на її сторону. Якщо особа програє суд, а справу направлять до виконавчої служби, то сума штрафу подвоїться», — зазначив адвокат Leshchenko & Partners Данило Трясов.

Продаж особистих речей не завжди є підприємницькою діяльністю, тому штрафу від податкової можна запобігти. Для цього потрібно надати письмове пояснення, в якому зазначити, що продаж був разовим, не системним і не спрямований на отримання прибутку.

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Наприклад, якщо ви продали дитячий візок за 600 грн, куплений за 1000 грн, це не вважається бізнесом, і реєструвати ФОП не потрібно. Однак такий дохід треба задекларувати та сплатити з нього:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

1,5% військового збору (з 2024 року).

«У податковій повідомили, що надсилали листи лише людям, які не ідентифіковані як ФОП та отримали за три тижні березня пʼять і більше платежів через платіжні системи», — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, від 2025 року в Україні підвищили податок на нерухомість. Він стягуватиметься з власників квартир і будинків, якщо їхня площа перевищить встановлений норматив.