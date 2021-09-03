Ціни на оренду квартир за рік можуть зрости на 25-30%: фахівець назвав причини

Ціни на оренду квартир за рік можуть зрости на 25-30%: фахівець назвав причини

У серпні оренда житла в Україні здорожчала на 2-3%, хоча пронозувалось, що ціни "злетять" на понад 10%.

Вартість оренди квартир у великих містах восени може зрости на 10-15%, а за підсумками 2021 року - на 25-30%.

Про це ТСН.ua розказав президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

Також читайте Оренда квартир у Києві: скільки коштує житло для студентів та чи є здорожчання у вересні

За його словами, орендарі починають шукати дешевші варіанти і через те, що дещо знизилась їхня купівельна спроможність: хоча статистика каже протилежне, ціни зростають і люди змушені шукати більш дешеве житло.

За умови, що уряд не впровадить додаткові карантинні обмеження та черговий локдаун, ціни восени можуть суттєво зрости. Це станеться внаслідок поновлення ділового життя та повернення студентів до офлайн-навчання у вишах.

"Восени оренда квартир, переважно 1-, 2-кімнатних в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові може зрости в межах 10-15%, в інших обласних центрах - до 7-10%. Тож за підсумками 2021 року вартість оренди квартир у великих містах може зрости 25-30% і повернутись таким чином до "допандемійного» рівня", - прогнозує Піта.

Водночас, як прогнозують в АФНУ, незалежно від ситуації з пандемією COVID-19 та формою навчання студентів, у жовтні та листопаді ринок оренди житла стабілізується і ціни можуть зрости максимум на 2-3%. Так само не очікується великої кількості угод. Основним запобіжником зростання вартості оренди квартир у жовтні та листопаді стане підвищення комунальних платежів, яке ляже на плечі орендарів. Зокрема, очікується, що платіжки за опалення цьогоріч будуть на 40-70% вищими, в залежності від міста, аніж у 2020-му році.

"Досі невідомо, яким буде підвищення "комуналки" в гривневому еквіваленті. Орендарі запитують у власників, у скільки приблизно обійдеться опалення. А в старих будинках, які є найпопулярнішими, платити доведеться сповна, адже ніяких регуляторів температури там немає", - додає президент АФНУ.

Фахівці відзначають, що після пандемії орендарі почали більше зважати на вартість квартири, а не на її розташування та умови.

"Пандемія фактично звела нанівець усі попередні домовленості: вагома частка орендарів, які виїхали під час локдауну, навряд чи повернуться до попередніх власників. Вони шукають заново і намагаються знайти дешевші варіанти: можливо, трохи подалі від метро, або ж, якщо йдеться про студентів, винаймати спільно з другом чи подругою. Тож локація для орендарів важлива, умови проживання – також, але вартість квартири – є ключовим фактором", - пояснює Юрій Піта.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання