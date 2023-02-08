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"Людина взагалі без страху": Арахамія - про затримання ексмитника, який вимагав хабар за вивіз зерна

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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"Людина взагалі без страху": Арахамія - про затримання ексмитника, який вимагав хабар за вивіз зерна

Фото: Associated Press

Посадовець додумався вимагати хабар у час, коли тривають масштабні кадрові чистки на митниці.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про затримання колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт". Він вимагав хабаря за вивіз зерна та видачу відповідних сертифікатів. 

Про це він написав у своєму телеграм-каналі. 

За словами Арахамії, начальника митного поста затримали 8 лютого буквально кілька годин тому. Політик заявив, що він обурений нахабністю чиновника, який під час масштабних перевірок митниці вимагав хабаря. 

"І це в той час, як наш президент, керівництво Офісу глави держави, уряд і дипломати працюють над тим, щоб збудувати "зерновий коридор". Наші військові його охороняють, бізнес бореться за кожен долар експортної виручки, і тут з’являється якийсь покидьок, який думає, що може організувати собі на цьому схему. І йому по барабану, що хтось у світі чекає це зерно, що не так давно звільнили все керівництво митниці, що обшуки й підозри не злазять з новин. Людина взагалі не має ні страху, ні моральних принципів", - написав Арахамія. 

Обшуки на митниці та звільнення усього керівництва: що відомо 

1 лютого посад позбулися керівник української митниці та два його заступники. 

Цьому передувало те, що правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, які причетні до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. Серед них – заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. 

Крім того СБУ викрила схему на Житомирській митниці, яка завдала збитків бюджету на майже 40 мільйонів. Посадовці допомагали імпортувати іноземні машини швидкої допомоги без сплати встановлених митних платежів.

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Дата публікації
Перегляди
846
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