Через митну політику президента США Дональда Трампа Китай шукатиме нові ринки збуту / © ТСН.ua

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Через митну політику президента США Дональда Трампа Китай шукатиме нові ринки збуту. А ціни на американські товари 100%-во впродовж декількох місяців зростатимуть.

Про це сказав керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ілля Несходовський, йдеться на “Еспресо”.

За його словами, н ціни в Україні більше впливає ситуація всередині країни, а саме неврожай.

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«Якщо у нас буде неврожай, а це може бути. Ми бачимо, яка погода, може бути як результат, ціни на продукти або залишаться на такому ж рівні, або будуть зростати», — зазначив Несходовський.

Говорячи про підвищення мит для Китаю з боку США, Нехсодовський зазначив, що це може призвести до активнішого пошуку нових ринків збуту виробниками КНР.

Якщо йдеться про такі товари, як взуття, одяг, комп’ютерна техніка тощо, аналітик припустив, що ця війна призведе до того, що Китай буде шукати для себе нові ринки збуту., а також проводитиме агресивну політику.

«Зараз накопичені значні відповідні товари на їхніх складах будуть потребувати реалізації, або ти взагалі отримаєш збитки. Як результат, ці товари з Китаю, я думаю, будуть агресивно просуватися на українському ринку, і як результат, буде зменшення ціни, а не збільшення», — сказав він.

На думку Несходовського, через митну політику США, усі американські товари поступово зростатимуть у ціні.

«Усі американські товари 100%, вони скажемо так, не в періоді одного місяця, а в періоді трьох місяців, від такої політики будуть зростати в ціні. І якщо у вас MacBook, IPhone, або інша продукція, яка виготовляється в Америці, то вона буде зростати в ціні», — додав Несходовський.

Нагадаємо, Китай через свій комітет з митних тарифів оголосив про зміну ставок додаткових мит на товари, імпортовані зі США.

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