Магазини техніки оштрафували за продаж контрабандної електроніки, зокрема Apple — Гетманцев

Протягом жовтня здійснено 432 фактичні перевірки суб’єктів господарювання, що працюють у галузі продажу техніки, зокрема техніки Apple. За результатами яких до порушників будуть застосовані штрафні санкції на загальну суму понад 114 млн грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що перевірку провели згідно з відповідним рішенням Комітету ДПС.

"Під час фактичних перевірок встановлено понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин", — зазначив Гетманцев.

Він повідомив, що заходи тривають щодо 5-ти найбільших мереж продажів контрабандної електроніки.

До перевірок та хронометражу на понад 200 магазинах залучено понад 550 працівників органів ДПС. Лише у Києві залучено понад 260 працівників.

За його словами, заходи будуть тривати до повного припинення порушення закону з боку торгівців.

Матеріали щодо правопорушень передаються до Бюро економічної безпеки України.

"Тримаємо на контролі", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше народний депутат Данило Гетманцев повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення понад 336 митників оформили інвалідність.

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