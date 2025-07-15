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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Махінації з каталогом ліків МОЗ: окремі виробники навмисно декларують завищені ціни — експерт

Оновлений державний реєстр лікарських засобів та Каталог цін, запущені Міністерством охорони здоров’я України, можуть стати інструментом штучного підвищення цін на медикаменти.

Про це повідомив у Facebook заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

За його словами, низка виробників задекларувала у новому Каталозі ціни, які суттєво перевищують попередні ринкові. У деяких випадках вони підняті до максимально дозволеного рівня.

«Це може свідчити про системну гру на випередження — з метою зафіксувати високу референтну ціну до того, як МОЗ зможе відреагувати й оновити методику обрахунку», — зазначив Голобуцький.

Політолог також попередив, що існують ризики маніпуляцій з боку імпортерів, які подають препарати як «оригінальні», аби отримати перевагу в ціновому позиціонуванні та витіснити конкурентів з ринку.

У результаті українські виробники, за його словами, змушені будуть знижувати ціни мінімум на 25%, що може бути економічно критичним і призвести до їхнього виходу з ринку.

Голобуцький висловив сподівання, що у МОЗ усвідомлюють ризики, аналізують ситуацію і не допустять «ані підвищення ціни, ані колапсу української фармацевтичної галузі».

Дата публікації
Кількість переглядів
107
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