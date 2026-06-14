Макові поля та штрафи: чим ризикують українці за знищення посівів заради фото

Штрафи за знищення посівів в Україні / © Unsplash

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Другий тиждень в Україні не вщухає конфлікт із маковими полями, які українці витоптують заради красивих фото в соцмережі. Адвокат розповів, які штрафи загрожують українцям за фотосесії на полях та витоптування культур.

Про це адвокат Станіслав Маляр розповів для «Київ24».

Штрафи за витоптування полів в Україні

Адвокат поділився, що нині в Україні вкрай маленькі штрафи за витоптування фермерських полів. За витоптування посівів штраф стартує від 17 гривень.

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«Штрафи стартують від 17 гривень за витоптування посівів до кримінальної відповідальності за незаконне проникнення на приватну власність», — каже адвокат Станіслав Маляр.

Серед покарань також можуть бути громадські роботи та високі штрафи.

Штраф залежить від обставин. Обставини витоптування поля можуть кваліфікувати по-різному — від незаконного проникнення на приватну територію до навмисного знищення майна, пояснює адвокат.

Варто знати, що засіяні поля — це приватна власність, за яку орендарі платять кошти. А також вкладаються у пальне, техніку, посіви та зарплати робітникам. Тож витоптування полів заради фотографій у соцмережі — це неповага до чужої праці і майна.

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«Ми маємо формувати повагу до правил власності в нашій країні, як, до прикладу, це існує у Сполучених Штатах Америки. Там нікому не спаде на думку залізти на чуже поле, витоптувати посіви і фотографуватися», — додав адвокат.

Макове поле, через яке сварилися українці, переорали

Нагадаємо, що в соцмережах спалахнула запекла дискусія через стихійні фотосесії українців у макових полях. Суспільство розділилося: одні критикували любителів красивих кадрів, серед яких опинилася і співачка Христина Соловій, за егоїзм та витоптування рослин.

А інші зазначали, що цей мак є диким самосійкою на полях під сівозміною. Агрономи підтвердили, що людська вага не завдає серйозної шкоди ґрунту, проте реальна проблема виникла там, де дикий мак проріс серед культурних посівів. Наприклад, на Київщині туристи заради фотографій витоптали поле гороху.

Через суспільний резонанс та наплив охочих сфотографуватися деякі аграрії вирішили переорати свої угіддя. Так, було переорано популярне макове поле поблизу Ожидова на Львівщині. Його власник, фермер Сергій Шелемба, заперечив чутки про скарги на туристів і пояснив, що мак там виконував роль сидерата для покращення ґрунту.

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