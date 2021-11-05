Максимальна пенсія зросте до 20 тисяч: хто може розраховувати на підвищення

Максимальна пенсія зросте до 20 тисяч: хто може розраховувати на підвищення

Збільшення становитиме 930 грн.

Максимальна пенсія в Україні зросте до 20 тисяч гривень.

Це зазначено у бюджеті Пенсійного фонду на 2021 рік, розповіли у Сніданку з 1+1.

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У грудні максимальний розмір підвищать на 930 гривень - від 19 340 до 20 270 гривень. Зазначається, що це прив’язане до зростання прожиткового мінімуму.

На таку виплату можуть розраховувати українці, у яких страховий стаж не менший ніж 35 років і зарплата була вищою за середню. Втім, за даними Пенсійного фонду, більшість пенсіонерів отримує близько трьох тисяч гривень. Максимальну пенсію одержує дуже мало українців.

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Як повідомлялося, в Україні введуть обов’язкову накопичувальну пенсійну систему. Утім, її запуск не матиме додаткового навантаження ані на працівників, ані на роботодавців.

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