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“Маніфест 42” ініціював петицію із закликом до Володимира Зеленського підписати закон про добросовісного набувача

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“Маніфест 42” ініціював петицію із закликом до Володимира Зеленського підписати закон про добросовісного набувача

Фото: Getty Images

Виконавчий директор громадського руху “Маніфест 42”, офіцер Сил оборони України Андрій Семидідько ініціював петицію до Президента України Володимира Зеленського із закликом підписати закон №12089 про добросовісного набувача.

Він передбачає заборону на оскарження переходу державної власності у приватну, якщо він відбувся понад 10 років тому.

“У 2000-х і 2010-х роках, “послугу” зламу документів на власність замовляли у силовиків і суддів — професійні рейдери та фінансово-промислові групи олігархів, які стояли за ними та «замовляли» підприємства до свого портфелю. Сьогодні, в умовах чергового переділу власності, сформувалася каста тилових силовиків з БЕБ, ДСР, Нацполіції, СБУ, Прокуратури, ДБР, Податкової, НАБУ, суддів усіх рівнів, які пов’язані родинними та клановими зв’язками. Їх об’єднує головний інтерес — створення проблем чинному бізнесу будь-якого масштабу задля примусу до сплати відступних”, - відзначає Андрій Семидідько у своїй колонці на Бізнес Цензорі, де аргументує ініціювання петиції.

“У всієї власності на пострадянському просторі є одна “родова травма” - процедура переходу з державної у приватну. За бажання чи під замовлення, правоохоронці завжди можуть знайти недоліки у процедурі оцінки під час приватизації, помилки при оформленні документів на будівлі в БТІ, порушення під час відведення земель, випуску акцій підприємства. І цією вразливістю в Україні останніми роками активно користується каста тилових мародерів”, - зауважив Андрій Семидідько.

13 березня 2025 року Верховна Рада схвалила в цілому зміни до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача (законопроект №12089). Наразі документ перебуває на підписі у Президента України.

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