Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
2 хв

Маніпуляція, що електрична енергія в Україні коштує дорожче, ніж у всій Європі неприпустима - експерт

Деякі представники металургійного бізнесу намагаються створити враження, що українська електроенергія коштує дорожче, ніж у Європі.

Це — свідома маніпуляція, вважає експерт з питань енергетики, керівник спецпроєктів НТЦ «Псіхея» Геннадій Рябцев.

«Вони думають, що ринок має бути підлаштований під них, а не вони під ринок», — констатує він.

За словами Рябцева, діяльність підприємств може бути збитковою «за будь-яку ціну на електричну енергію, навіть при нульових цінах», якщо бізнес і надалі сподіватиметься на підтримку держави.

«Щоб забезпечити стабільність, варто укладати довгострокові контракти з постачальниками електроенергії або будувати власну генерацію, а не виходити час від часу на ринок на добу наперед з постійно змінюваними запитами», — радить експерт.

Він наголошує: «Маніпулювання цифрами,маніпулювання даними і байки про те, що електрична енергія в Україні коштує дорожче, ніж у всій Європі — неприпустимі».

«Під цією шапкою металурги намагаються вибити під себе пільгові ціни чи зруйнувати взагалі роботу всього ринку заради збереження власних прибутків. Це взагалі неприпустимо», — заявляє Рябцев.

На його думку, зміна тарифів на розподіл або граничних цін у пікові години відбувається не для зупинки окремих підприємств, а «заради того, щоб забезпечити платоспроможність в усьому ланцюжку — від виробника до кінцевого споживача».

Раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, заявив, що перегляд верхньої межі прайс-кепу на електроенергію не спричинив автоматичного підвищення цін, а дозволив значно збільшити обсяг імпорту з ЄС та покрити вечірній дефіцит.

