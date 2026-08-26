Mars повідомила про рекордне скорочення викидів на тлі суттєвого зростання бізнесу

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У компанії зазначають, що фактором прогресу стала інтеграція екологічних цілей в операційні процеси. Показники сталого розвитку є частиною системи оцінки ефективності близько 1 900 керівників вищої ланки. За підсумками року Mars також досягла цілі зі скорочення прямих та опосередкованих викидів (Scope 1 та Scope 2) на 42,6% порівняно з 2015 роком.

Кліматичні проєкти у Європі та відновлювана енергетика

Одним із ключових регіонів розширення кліматичних проєктів стала Європа:

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Регенеративне сільське господарство: у Польщі Mars із партнерами запустила програму, що охоплює понад 5 450 га та 24 фермерські господарства. Зокрема, на 3 450 га компанія підтримує вирощування пшениці за регенеративними практиками для покращення стану ґрунтів та біорізноманіття.

Перехід на чистову енергію: у межах програми Renewables Acceleration (RAcc) Mars уклала контракт із GoldenPeaks Capital щодо розвитку понад 100 сонячних проєктів у Польщі. Частка Mars забезпечуватиме близько 222 ГВт·год чистої електроенергії щороку. Загалом програма RAcc передбачає закупівлю відновлюваної енергії по всьому ланцюгу вартості, що до 2030 року потенційно скоротить викиди на 3 млн тонн CO₂ (близько 10% вуглецевого сліду компанії).

Загалом портфель Mars налічує близько 77 проєктів кліматично розумного сільського господарства у 26 країнах, що охоплюють 12 культур (зокрема, підвищення стійкості арахісу до посухи та сталі практики вирощування рису).

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Соціальний вплив і прозорість

У 2025 році через програми підтримки постачальників Mars охопила понад 885 тис. людей по всьому світу. Серед них понад 184 тис. фермерів та 130 тис. жінок, які отримали підтримку через ініціативи, спрямовані на підвищення доходів, розвиток економічних можливостей та зміцнення стійкості місцевих громад. Також компанія сприяла постачанню 3,4 млрд здорових страв для споживачів (зокрема, 308 млн порцій клітковини та 342 млн порцій овочів).

У Mars наголошують на важливості прозорого підходу та щороку переоцінюють базові показники з урахуванням нових даних для більш реалістичної оцінки впливу на довкілля.

«Наполеглива робота наших команд і партнерів у 2025 році демонструє, що сталий розвиток є невіддільною частиною того, як ми плануємо, інвестуємо та ведемо бізнес. Досягнення масштабних результатів потребує співпраці між компаніями, постачальниками, урядами, громадськими організаціями та місцевими громадами. Ми й надалі зосереджуватимемося на тому, щоб перетворювати амбіції на вимірюваний прогрес у всьому нашому ланцюгу створення вартості», — зазначив головний директор зі сталого розвитку Mars Алістер Чайлд.

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