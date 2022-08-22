Маршрут був закритим 25 років: Зеленський розповів про відновлення залізничного сполучення з Молдовою

Цей маршрут 25 років не функціонував, тепер по ньому можуть перевозити 10 млн тонн вантажу на рік.

Про це 22 серпня під час звернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні є хороша інфраструктурна новина – оновили й запустили залізничну гілку, яка з’єднує Україну та Молдову. Причому ми зробили це і на нашій території, і на території Молдови – наша "Укрзалізниця" зробила, молодці. Майже 25 років цей маршрут був закритий, а тепер знову працює на Україну. Це важливий транспортний напрямок. І середній обсяг вантажів по року може становити близько 10 мільйонів тонн. Вдячний нашим партнерам з Молдови", - сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський розповів, скільки ракет випустила по Україні Росія за пів року повномасштабної війни.

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