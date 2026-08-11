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Машинобудівники ДТЕК виготовили 8 комбайнів та 1,2 млн запчастин для підготовки шахт до зими
Машинобудівні підприємства ДТЕК у січні-липні 2026 року виготовили та відремонтували понад 1 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання, а також випустили 1,2 млн запчастин і комплектуючих. Це допомагає забезпечувати стабільну роботу українських шахт та їхню підготовку до майбутнього опалювального сезону.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що в січні-липні 2026 року машинобудівні підприємства ДТЕК випустили 1,2 млн запчастин і комплектуючих. Також вони виготовили та відремонтували понад 1 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання, серед яких — 8 нових прохідницьких та очисних комбайнів, а також три електродвигуни українського виробництва.
У компанії підкреслили, що машинобудівники працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити шахти необхідним обладнанням напередодні старту нового опалювального сезону.
«Усі чудово розуміють, що для проходження наступної воєнної зими маємо працювати максимально злагоджено і готувати все завчасно. Завдяки роботі машинобудівників українські шахти отримують необхідне обладнання та комплектуючі, що дозволяє підтримувати виробничі процеси й посилено готуватися до майбутнього опалювального сезону», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.
Нагадаємо, за підсумками 2025 року ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у підтримку українського вуглевидобутку 6,7 млрд грн, а з початку повномасштабного вторгнення — понад 28,3 млрд грн.
Кошти були спрямовані на проведення та ремонт гірничих виробок, оснащення лав і підтримку виробничих потужностей шахт.