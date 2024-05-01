Маск, Безос, Цукерберг: Bloomberg оновив рейтинг найбагатших людей світу

Bloomberg оновив перелік найбагатших людей світу.
Видання Bloomberg оновило індекс мільярдерів світу. На першому місці опинився французький бізнесмен Бернар Арно – президент і CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (компанія-виробник предметів розкоші). Статки Бернара Арно становлять $215 млрд.
Рейтинг опублікували на сайті видання.
Другу сходинку посів Джефф Безос – американський підприємець, засновник інтернет-магазину Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin ($198 млрд).
Третє місце посів Ілон Маск – американський інвестор та винахідник, засновник компаній SpaceX, Tesla Inc. Він має рахунках $194 млрд.
На четвертому місці – Марк Цукерберг – американський підприємець, засновник компанії Meta, розробник соціальної мережі Facebook. Його статки становлять $153 млрд.
Білл Гейтс – американський бізнесмен, інвестор, письменник, філантроп, засновник корпорації Microsoft – очолив п'ятірку найбагатших людей світу – $146 млрд.
Нагадаємо, Forbes повідомив про рекордну кількість російських мільярдерів у рейтингу – список очолив новачок.
Читайте також: