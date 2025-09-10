Маск більше не є найбагатшою людиною світу: хто несподівано очолив рейтинг

Ілон Маск / © Getty Images

Американський мільярдер, засновник SpaceX та гендиректор Tesla Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу. Рейтинг багатіїв несподівано очолив співзасновник та технічний директор Oracle Ларрі Еллісон.

Про це повідомляє Business Insider.

У середу, 10 вересня, статки Еллісона зросли на 101 мільярд доларів і сягнули 393 мільярдів доларів. Це відбулося на тлі величезного зростання акцій Oracle, які в середу подорожчали аж на 41%, що стало найбільшим одноденним зростанням компанії.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Маска наразі оцінюються в 385 мільярдів доларів.

Генеральний директор Oracle Сафра Кац заявила у вівторок, що Oracle підписала чотири мільярдні контракти з трьома клієнтами у першому фінансовому кварталі.

Кац додала, що компанія очікує зростання доходів Oracle Cloud Infrastructure на 77% — до 18 мільярдів доларів порівняно з попереднім роком, і опублікувала агресивний прогноз, що до 2030 року цей показник досягне 144 мільярдів доларів.

Оптимістичний прогноз поставив Oracle в елітну групу гігантів, які змагаються в гонці за першість у сфері штучного інтелекту, до якої також входять Amazon, Microsoft та Google.

Ілон Маск став найбагатшою людиною світу у 2021 році, але потім втратив титул, поступившись Джеффу Безосу, голові Amazon, та Бернару Арно, найбільшому акціонеру виробника предметів розкоші LVMH.

Мільярдер повернув собі титул минулого року, коли підтримав на виборах президента США Дональда Трампа. На верхівці рейтингу Маск перебував 300 днів.

81-річний Ларрі Еллісон є співзасновником Oracle, а нині головою правління та головним технічним директором компанії. Основна частина його статків походить від його акцій виробника програмного забезпечення для баз даних.

Cпівзасновник та технічний директор Oracle Ларрі Еллісон. / © Associated Press

Зростання фондового ринку в середу підштовхнуло ринкову вартість Oracle, яка обійшла JP Morgan, Walmart, Eli Lilly та Visa, ставши десятою за вартістю компанією в індексі S&P 500 найбільших американських компаній з ринковою капіталізацією 914 мільярдів доларів.

Натомість акції Tesla, компанії Маска, цього року впали на 14%.

Раніше, влітку цього року, американський мільярдер Ілон Маск розкритикував бюджетний законопроєкт президента Дональда Трампа та пригрозив створити нову політичну силу.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що Маску, можливо, доведеться закрити бізнес і повернутися додому до Південної Африки без державних субсидій.

Нагадаємо, колишній радник і соратник Трампа Ілон Маск отримав запрошення на урочисту вечерю в Трояндовому саду Білого дому керівників провідних технологічних компаній США. Але відмовився приходити на цю зустріч.