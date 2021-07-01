Масове звільнення в НБУ: у відставку подає ще один директор департаменту

Масове звільнення в НБУ: у відставку подає ще один директор департаменту

Віталій Ваврищук теж заявив, що не поділяє принципи роботи керівництва НБУ.

Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук анонсував своє звільнення з Нацбанку.

Про це Ваврищук написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні повідомив колегам, що планую завершити роботу в НБУ. Терміни обговорю із новим заступником голови НБУ – куратором департаменту фінансової стабільності", — зазначив він.

Таке рішення Ваврищук ухвалив вслід за звільненням директора департаменту ліцензування НБУ Олександра Бевза. Він уточнив, що поділяє позицію, висловлену Бевзом.

Раніше у Нацбанку написали заяви на звільнення усі керівники департаменту ліцензування. Бевз звинуватив НБУ у заміні колегіальності директивним ухваленням рішень.

Олександр Бевз вважає, що в Нацбанку не дотримуються прозорого прийняття рішень, порушено незалежну роботу колегіальних органів регулятора.

Нагадаємо, що від 16 липня 2020 року НБУ очолює Кирило Шевченко. Його попередник Яків Смолій, повідомивши про свою відставку, заявляв про систематичний політичний тиск.

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