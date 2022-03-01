Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам

Своїми картками росіяни зможуть скористатися лише на території РФ.

Міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї системи для кількох російських фінансових систем.

Блокування відбувається в рамках запровадження санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters.

У заяві платіжної системи зазначається, що Mastercard продовжить співпрацю з регуляторними органами, щоб повністю дотримуватись вимог.

"Вторгнення російських військ за останній тиждень було руйнівним для народу України. У рамках наказів про санкції ми заблокували декілька фінансових установ із платіжної мережі Mastercard", - ідеться в заяві генерального директора Mastercard Майкла Мібаха.

Також читайте Блінкен пообіцяв Кулебі більше санкцій Росії та зброї Україні

Нагадаємо, під американські санкції потрапили російські банки ВТБ, "Открытиє", Совкомбанк, Промсвязьбанк та Новікомбанк. Клієнти цих банків не зможуть скористатися своїми платіжними картками за кордоном, а також під час купівлі товарів та послуг в іноземних інтернет-магазинах. Працюватимуть такі картки лише в межах Росії – вони підключені до внутрішньої платіжної системи. Водночас не працюватимуть і платіжні картки в гаманцях у смартфонах, тож потрібно знову повертатися до "платику".

Картки цих же банків має заблокувати й Visa.

Зазначимо, персональні та економічні санкції проти Росії через її війну проти України запровадили США, Євросоюз, Канада, Велика Британія, Австралія, Японія.