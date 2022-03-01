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Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам

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Mastercard заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам

ТСН.ua

Своїми картками росіяни зможуть скористатися лише на території РФ.

Міжнародна платіжна система Mastercard заблокувала доступ до своєї системи для кількох російських фінансових систем.

Блокування відбувається в рамках запровадження санкцій проти Росії. Про це повідомляє Reuters.

У заяві платіжної системи зазначається, що Mastercard продовжить співпрацю з регуляторними органами, щоб повністю дотримуватись вимог.

"Вторгнення російських військ за останній тиждень було руйнівним для народу України. У рамках наказів про санкції ми заблокували декілька фінансових установ із платіжної мережі Mastercard", - ідеться в заяві генерального директора Mastercard Майкла Мібаха.

Нагадаємо, під американські санкції потрапили російські банки ВТБ, "Открытиє", Совкомбанк, Промсвязьбанк та Новікомбанк. Клієнти цих банків не зможуть скористатися своїми платіжними картками за кордоном, а також під час купівлі товарів та послуг в іноземних інтернет-магазинах. Працюватимуть такі картки лише в межах Росії – вони підключені до внутрішньої платіжної системи. Водночас не працюватимуть і платіжні картки в гаманцях у смартфонах, тож потрібно знову повертатися до "платику".

Картки цих же банків має заблокувати й Visa.

Зазначимо, персональні та економічні санкції проти Росії через її війну проти України запровадили США, Євросоюз, Канада, Велика Британія, Австралія, Японія.

Зараз там величезна паніка - Марія Барабаш про санкції проти Росії

Зараз там величезна паніка - Марія Барабаш про санкції проти Росії

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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