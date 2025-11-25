ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
2 хв

Маємо довести європейській спільноті, що ми економічні партнери, а не конкуренти – Метінвест

Компанія Метінвест на власному прикладі показала європейським партнерам, що український бізнес може залишатися стійким під час війни, і водночас - інвестувати в розвиток освіти й майбутніх кадрів.

Про те, як будувалася робота з міжнародними партнерами, та з якими складнощами запускався університет Метінвест Політехніка, розповів директор департаменту корпоративних комунікацій компанії Олег Давиденко на GET Business Festival 2025, що пройшов у Києві.

Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році та обстріли Маріуполя застали компанію в момент активного будівництва ультрасучасного університетського кампусу у місті, каже Давиденко. Постало питання: чи вдасться зберегти університет як проєкт? Втім, команда Метінвесту змогла практично миттєво перейти до нового формату - перевести навчання в онлайн, утримати інтерес абітурієнтів і побудувати освітній процес із нуля в умовах хаосу та евакуацій. 

«Ми мали «перевзутися в повітрі», щоб зробити навчання взагалі можливим у новому віддаленому форматі», - згадує він.

Сьогодні Метінвест Політехніка вже випустила перших магістрів і провела четвертий набір бакалаврів. Виш впроваджує дуальне навчання, поєднуючи онлайн-лекції з практикою на підприємствах Групи. За п’ять років до вишу вступили понад тисяча студентів, і сьогодні він став одним із найамбітніших приватних освітніх проєктів в Україні. Інвестиції його створення перевищили вже 500 млн грн - рішення, яке компанія не поставила на паузу навіть після втрати потужностей у Маріуполі та Авдіївці.

Давиденко також наголосив, що стійкість бізнесу Метінвесту стала сигналом для міжнародної аудиторії: компанія продовжила роботу навіть після руйнування ключових активів і зберегла усі зобов’язання перед клієнтами. У 2022–2023 роках, коли Чорне море було закрите, а європейські партнери чекали на продукцію, компанія зробила ставку на чесну комунікацію: заздалегідь попереджала клієнтів про ризики, пояснювала затримки та виконувала обіцяне. Саме така поведінка, за словами Давиденка, формує «сталеву репутацію» - коли на бренд можна покладатися навіть у форс-мажорних умовах.

Така робота стала прикладом того, що український бізнес здатен тримати країну в найтяжчі моменти, підтримувати ЗСУ і водночас інвестувати в майбутнє - молодь, освіту, нові підходи до навчання й нові стандарти довіри у партнерстві зі світом, наголосив представник Метінвесту. 

«Цим прикладом ми хочемо показати, що Україна є частиною Європи. На фронті вона захищає європейські цінності й водночас є економічним партнером, а не конкурентом», - резюмував Давиденко.

Як відомо, компанія Метінвест Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».

Дата публікації
Кількість переглядів
52
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie