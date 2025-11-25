Маємо довести європейській спільноті, що ми економічні партнери, а не конкуренти – Метінвест

Реклама

Про те, як будувалася робота з міжнародними партнерами, та з якими складнощами запускався університет Метінвест Політехніка, розповів директор департаменту корпоративних комунікацій компанії Олег Давиденко на GET Business Festival 2025, що пройшов у Києві.

Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році та обстріли Маріуполя застали компанію в момент активного будівництва ультрасучасного університетського кампусу у місті, каже Давиденко. Постало питання: чи вдасться зберегти університет як проєкт? Втім, команда Метінвесту змогла практично миттєво перейти до нового формату - перевести навчання в онлайн, утримати інтерес абітурієнтів і побудувати освітній процес із нуля в умовах хаосу та евакуацій.

«Ми мали «перевзутися в повітрі», щоб зробити навчання взагалі можливим у новому віддаленому форматі», - згадує він.

Сьогодні Метінвест Політехніка вже випустила перших магістрів і провела четвертий набір бакалаврів. Виш впроваджує дуальне навчання, поєднуючи онлайн-лекції з практикою на підприємствах Групи. За п’ять років до вишу вступили понад тисяча студентів, і сьогодні він став одним із найамбітніших приватних освітніх проєктів в Україні. Інвестиції його створення перевищили вже 500 млн грн - рішення, яке компанія не поставила на паузу навіть після втрати потужностей у Маріуполі та Авдіївці.

Давиденко також наголосив, що стійкість бізнесу Метінвесту стала сигналом для міжнародної аудиторії: компанія продовжила роботу навіть після руйнування ключових активів і зберегла усі зобов’язання перед клієнтами. У 2022–2023 роках, коли Чорне море було закрите, а європейські партнери чекали на продукцію, компанія зробила ставку на чесну комунікацію: заздалегідь попереджала клієнтів про ризики, пояснювала затримки та виконувала обіцяне. Саме така поведінка, за словами Давиденка, формує «сталеву репутацію» - коли на бренд можна покладатися навіть у форс-мажорних умовах.

Така робота стала прикладом того, що український бізнес здатен тримати країну в найтяжчі моменти, підтримувати ЗСУ і водночас інвестувати в майбутнє - молодь, освіту, нові підходи до навчання й нові стандарти довіри у партнерстві зі світом, наголосив представник Метінвесту.

«Цим прикладом ми хочемо показати, що Україна є частиною Європи. На фронті вона захищає європейські цінності й водночас є економічним партнером, а не конкурентом», - резюмував Давиденко.

Як відомо, компанія Метінвест Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».