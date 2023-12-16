Майор запасу Гетьман спрогнозував, що буде у разі припинення військової допомоги Україні

Без суттєвої допомоги Заходу зі снарядами та засобами оборони Україні буде важко.

Про сказав майор запасу НГУ Олексій Гетьман у вечірньому етері Еспресо.

"Ту допомогу, яку ми отримали, яку маємо вже отримати до того, як буде наступне рішення про додаткову допомогу нам вистачить, якраз орієнтовно до квітня максимум до травня наступного року. Тому йде розмова про декілька місяців",- йдеться в повідомленні.

Він додав, що можливо доведеться вдатися до партизанської війни.

Також читайте У Луганську російські окупанти задавили людину на пішохідному переході: фото

"Що робити в такому випадку, чи можливі якісь суттєві перерви у росіян? - теоретично, пропустити, можливо. Проте ми ж бачили на початку повномасштабного, як ми дали відсіч, я думаю, що так само буде і якщо повториться потужна наступальна дія росіяни взимку, як вони не планували, - заявив ветеран російсько-української війни.

Про що попереджають експерти та що потрібно робити вже зараз, щоб Росія не перемогла у війні - в ексклюзиві TSN.UA.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.