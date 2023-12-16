Категорія
Гроші
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Майор запасу Гетьман спрогнозував, що буде у разі припинення військової допомоги Україні

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
656
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Майор запасу Гетьман спрогнозував, що буде у разі припинення військової допомоги Україні

Зеленський у США / Фото: president.gov.ua

Україна втрачає фінансову підтримку від США та ЄС.

Без суттєвої допомоги Заходу зі снарядами та засобами оборони Україні буде важко.

Про сказав майор запасу НГУ Олексій Гетьман у вечірньому етері Еспресо.

"Ту допомогу, яку ми отримали, яку маємо вже отримати до того, як буде наступне рішення про додаткову допомогу нам вистачить, якраз орієнтовно до квітня максимум до травня наступного року. Тому йде розмова про декілька місяців",- йдеться в повідомленні.

Він додав, що можливо доведеться вдатися до партизанської війни.

"Що робити в такому випадку, чи можливі якісь суттєві перерви у росіян? - теоретично, пропустити, можливо. Проте ми ж бачили на початку повномасштабного, як ми дали відсіч, я думаю, що так само буде і якщо повториться потужна наступальна дія росіяни взимку, як вони не планували, - заявив ветеран російсько-української війни.

Про що попереджають експерти та що потрібно робити вже зараз, щоб Росія не перемогла у війні - в ексклюзиві TSN.UA.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
656
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація