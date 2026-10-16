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«Поточний рік став періодом безпрецедентного терору проти цивільної інфраструктури та навіть перевершив 2022 — початок повномасштабного вторгнення. За 9 місяців зруйновано чи суттєво пошкоджено 36 АЗК мережі та 3 нафтобази. Попри вкрай складні умови, податкові відрахування мережі WOG збільшились, а компанія стабільно знаходиться в переліку сумлінних платників податків „Клуб білого бізнесу“, — зауважив Микола Циркун, фінансовий директор мережі АЗК WOG.

Податки на персонал за 9 місяців 2026 року склали 847,3 мільйона гривень. У цю суму входять єдиний соціальний внесок (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір.

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Варто зауважити, що кожен працюючий АЗК WOG щомісяця в 2026 році сплачував понад 626 тис. грн операційних податків.

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«Понад 69 мільярдів гривень сплатив WOG податків та зборів від початку повномасштабного вторгнення. Крім того, понад 600 мільйонів гривень спрямувала Компанія тільки на напрям підтримки військовослужбовців та ветеранів у вигляді адресних знижок у межах національної програми Плюси в застосунку Армія+ та інших програм. WOG продовжує фінансувати благодійні та соціальні ініціативи в повному обсязі, незважаючи на важкі втрати. 2,2 мільйона літрів пального спрямував WOG від початку повномасштабної війни на напрям евакуації цивільних та поранених військових»,— зазначив Геннадій Карлінський, директор із маркетингу мережі АЗК WOG.

*до складу податків з операційної діяльності входить податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого при імпорті), роздрібний акциз, ПДФО, військовий збір, плата за землю, ЄСВ.

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