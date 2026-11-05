Майже 26 тис. грн щомісяця: хто може отримувати виплату та як її оформити

25 941 грн щомісяця

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Окремі категорії українців можуть отримувати від держави щомісячну грошову виплату в розмірі 25 941 грн. Йдеться про громадян, яким присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» за участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності країни.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області.

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Однак гроші не нараховують автоматично після отримання нагороди. Щоб оформити допомогу, потрібно особисто звернутися до ПФУ з заявою.

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Хто може отримувати майже 26 тис. грн

Право на щомісячну грошову виплату мають українці, яким від 2014 року присвоїли звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».

Важливою умовою є безпосередня участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України. Відповідне право закріплене у статті 4 Закону України №2454-IX.

Який розмір виплати 2026 року

Сума допомоги залежить від мінімальної заробітної плати та дорівнює трьом її розмірам.

Оскільки від 1 січня 2026 року мінімальна зарплата становить 8 647 грн, щомісячна виплата дорівнює:

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мінімальна зарплата — 8 647 грн;

коефіцієнт для розрахунку — 3;

загальна сума — 25 941 грн на місяць.

Це нарахована сума до можливих утримань. Розрахунок здійснюється відповідно до Державного бюджету України на 2026 рік.

Як оформити грошову допомогу

Для призначення виплати потрібно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України та додати необхідні документи.

Після отримання заяви й повного пакету документів ПФУ розглядає їх протягом 10 робочих днів.

Тим часом в Україні пенсіонерам підвищать надбавку за стаж. Підвищення пов’язане з запланованим зростанням прожиткового мінімуму.

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