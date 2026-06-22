Майже 650 грн до пенсії щомісяця: хто з українців гарантовано отримає надбавку

Пенсія. / © Національний банк України

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В Україні деякі громадяни можуть отримувати до пенсії додаткові виплати від держави та деякі пільги. Зокрема, йдеться про щомісячні надбавки, гарантований мінімальний розмір пенсії та право на достроковий вихід на заслужений відпочинок.

Хто має право на доплату у 647 гривень щомісяця, які ще гарантії передбачені законом, повідомляє видання Новини.LIVE.

За законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасники бойових дій щомісяця отримують надбавку до пенсії у розмірі 25% від мінімальної пенсії за віком. Оскільки 2026-го прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність підвищився до 2 595 грн, то розмір надбавки становить 647 грн на місяць.

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Крім цього, ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни виплачують додаткову цільову допомогу — 40 гривень щомісяця.

Держава гарантує мінімальний розмір пенсії для захисників, яким було встановлено інвалідність внаслідок війни. За даними Пенсійного фонду, у нинішньому році — це 6 197 грн. До слова, торік мінімальна сума становила 5 528 гривень.

Також одна з пільг для ветеранів — збереження пенсії під час повторної служби. Якщо пенсіонер-ветеран знову вступає до лав ЗСУ за контрактом або під час мобілізації, виплати не припиняються. Після завершення служби ПФУ перерахує пенсію з урахуванням додаткового стажу та вислуги років.

В якому віці УБД можуть вийти на пенсію

Учасники бойових дій мають право вийти на пенсію раніше за стандартний вік. 2026-го чоловіки можуть оформити пенсію з 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу. Для жінок така можливість доступна від 50 років за умови наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

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Зауважимо, щоб оформити пенсію та отримати всі передбачені законом надбавки, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Для цього знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, документи про стаж, посвідчення УБД та інші документи, що підтверджують участь у захисті держави.

Від 1 липня розмір пенсії буде автоматично перераховано для громадян, вік яких досяг 70, 75 або 80 років. Втім, законодавство передбачає обмеження для пенсіонерів із вищими виплатами. Пенсії не зростуть для тих, у кого загальна пенсія перевищує 10 340,35 грн.

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