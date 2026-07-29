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Майже 80 тисяч на місяць: стало відомо, хто в Україні отримує найвищі зарплати
Найвищий рівень середньої заробітної плати серед регіонів зафіксовано у Києві.
Державна служба статистики України оприлюднила дані про рівень оплати праці в країні за червень 2026 року, вказавши сферу економічної діяльності, де середня зарплата становила майже 80 тисяч гривень.
Про це повідомили на Facebook-сторінці відомства.
За інформацією Держстату, середня заробітна плата штатних працівників по Україні у червні зросла на 5,9% порівняно з травнем і досягла 32 783 гривень.
Найвищий рівень середньої заробітної плати серед регіонів зафіксовано у Києві — 48 393 гривні.
Далі йдуть Луганська область із показником 38 143 гривні та Київська область — 33 849 гривень.
Найнижчі показники заробітної плати зафіксовано у Кіровоградській області — 23 882 гривні та Чернівецькій області — 24 472 гривні.
Найвищу середню заробітну плату серед усіх видів економічної діяльності зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій, де вона становила 77 931 гривню.
Водночас найнижчий рівень оплати праці за видами економічної діяльності у червні був у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, де середня заробітна плата становила 22 274 гривні.
Крім того, у Державній службі статистики повідомили, що станом на 1 липня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд гривень.
Нагадаємо, український бізнес остаточно відходить від практики суцільного підвищення заробітних плат усім категоріям працівників. Про це свідчать дані оновленого дослідження кадрових порталів Work.ua та robota.ua.