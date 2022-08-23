Майже 1 трлн грн: Шмигаль розповів про витрати бюджету за пів року війни

За шість місяців війни, яку розпочала Росія 24 лютого, витрати державного бюджету України склали майже один трильйон гривень.

Понад 40% всіх витрат з державного бюджету - це потреби армії. Найбільше коштів було витрачено на оборону і безпеку держави - 420 млрд грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зокрема, 288 млрд грн було виділено на зарплати військовим, а 135 млрд грн - на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення.

"Сьогодні українці свідомі, як ніколи. Український бізнес та українські громадяни, попри складнощі, сплачують податки, адже знають — так вони допомагають армії та нашим військовим. Інші видатки держави фінансуються за рахунок допомоги наших міжнародних союзників та запозичень через військові облігації", - наголосив керівник Кабміну.

Нагадаємо, експерт з економічних та політичних питань Георгій Біркадзе вважає, що наступного року бюджет України буде з дефіцитом. Країні для подолання глибокої кризи через війну з Росією слід терміново перезапускати економіку, повертаючи людей додому і надаючи відповідне кредитування для стимулювання процесів.

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