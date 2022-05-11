Майже 5 млн українців залишилися без роботи через війну: аналітики МОП прогнозують, що буде далі

Майже 5 млн українців залишилися без роботи через війну: аналітики МОП прогнозують, що буде далі

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії було втрачено 4,8 млн робочих місць. Якщо бойові дії припиняться негайно, може настати швидке відновлення з поверненням 3,4 млн робочих місць.

У разі подальшого загострення війни в Україні втрати робочих місць досягнуть 7 млн.

Про це йдеться у звіті аналітиків Міжнародної організації праці (МОП).

Згідно зі звітом, від початку війни з України до сусідніх країн виїхали 5,2 млн біженців, з них 2,75 млн – це люди працездатного віку. Серед працездатних 1,2 млн осіб (43,5%) раніше працювали, втратили роботу або ж звільнилися.

"У відповідь на ці втрати уряд України досі докладав значних зусиль для підтримки працездатності національної системи соціального захисту, гарантуючи виплату допомоги, у тому числі внутрішньо переміщеним особам", – відзначили в МОП.

Аналітики також прогнозують, що війна в Україні може вплинути на ринок праці і в сусідніх країнах – Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині. Так, якщо бойові дії триватимуть, українські біженці будуть змушені довше залишатися за кордоном. А це додатково тиснутиме на ринок праці та системи соціального захисту в цих сусідніх державах та збільшить безробіття у багатьох із них.

Нагадаємо, за добу 10 травня до України повернулися 34 тис. осіб, а виїхали з країни – 29 тис.

Як знайти роботу в Польщі українським біженцям

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