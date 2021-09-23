Майже 70% української електроенергії можна вважати чистою - Міненерго

Акцентують, що викиди вуглецю в Україні вже зараз суттєво нижчі за середньоєвропейські.

Європейський Союз оприлюднив широкий план боротьби зі зміною клімату та досягнення вуглецевого нейтралітету до 2050 року. На сьогодні вже майже 70% генерації України можна вважати чистою енергією.

Про це заявив заступник міністра енергетики з питань євроінтеграції Ярослав Демченков під час зустрічі групи високого рівня з розвитку енергетичних мереж у Центральній та Південно-Східній Європі (CESEC).

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Він також зазначив, що Україна може розташовувати морські вітропарки у шельфовій частині Чорного моря з подальшим використанням таких об'єктів як енергетичні хаби.

"Викиди вуглецю в Україні вже зараз суттєво нижчі за середньоєвропейські. На сьогодні вже майже 70% генерації України можна вважати чистою енергією. Кліматичні умови України обумовлюють розташування великих об'єктів вітрової енергетики переважно на чорноморському узбережжі Запорізької та Херсонської областей України. Морські вітропарки, що можуть перебувати в шельфовій частині Чорного моря, можуть виконувати роль енергетичних хабів, тобто з'єднувати енергетичні системи України, Румунії, Болгарії та Туреччини", – сказав заступник міністра.

Крім того, він додав, що долучення України до створення єдиної інфраструктури для транспортування водню в Європі сприятиме розвитку водневого виробництва та реалізації частини Європейської водневої стратегії.

Нагадаємо, Запуск газопроводу "Північний потік-2" на потужності в 50% обвалить обсяг транзиту газу через Україну втричі. Таку думку висловив міністр енергетики Герман Галущенко.

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