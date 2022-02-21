Майже 9 млн українців скористалися "єПідтримкою": на що витрачають "ковідну" тисячу

Від початку програми уже вкористали 3,4 млрд грн.
За перші два місяці понад 8,9 млн українців скористалися державною програмою "єПідтримка" та витратили свою "ковідну" тисячу.
Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.
Зазначається, що українці вже вкористали 3,4 млрд грн. Найпопулярнішими за видами витрат стали:
- книжкові магазини – 1,2 млрд грн;
- кінотеатри – 711 млн грн;
- спорт – 374 млн грн;
- ліки – 366 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги – 364 млн грн;
- залізничні та авіа пасажирські перевезення – 354 млн грн;
- освітні послуги, шкільне приладдя, спорттовари – 40 млн грн;
- комунальні послуги – 28 млн грн.
У міністерстві нагадали, що від 14 лютого українці 60+ можуть витратити тисячу гривень також на оплату житлово-комунальних послуг. До слова, лише протягом минулого тижня на це витратили 28 млн грн. Вже від 14 березня таку можливість також матимуть люди з інвалідністю І та ІІ груп.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що усі українці віком від 60 років отримають від держави безкоштовний смартфон і пільговий тариф. Нову державну програму, попередньо, буде запущено у квітні 2022 року. Які моделі смартфонів роздадуть українцям – Зеленський не уточнив.