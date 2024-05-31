Майже третина українців живе у бідності через вторгнення Росії – Світовий банк

Через повномасштабне вторгнення Росії кількість українців, які живуть за межею бідності, збільшилася на 1,8 мільйона, якщо порівнювати з 2020 роком.

Загальна чисельність населення України складає 32 мільйони. З них приблизно 9 мільйонів у 2023 році жили в бідності. Тобто це приблизно 29% населення.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт Світового банку.

Кількість українців, які живуть у бідності, збільшилася на 1,8 мільйона від 2020 року. Це пояснюється російським вторгненням 2022 року, яке продовжує руйнувати економіку країни.

Зростання бідності зумовлене зниженням рівня зайнятості: більш ніж п'ята частина дорослого населення, яка працювала до війни, втратила роботу. Майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей для купівлі продуктів харчування в певний момент у червні 2023 року, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли поліпшити продовольчу безпеку в другій половині року.

За словами Арупа Банерджі, регіонального директора Світового банку у справах Східної Європи, ситуація була б набагато гіршою, якби Україна не отримала значну зовнішню бюджетну підтримку для виплати пенсій та зарплат вчителям, лікарям й на інші соцвиплати.

"Якби міжнародні партнери, особливо США, не виділили ресурси, спеціально спрямовані на ці соціальні витрати, то в бідності опинилися б ще три мільйони людей," — сказав Банерджі.

Він зазначив, що найбільшим викликом для України залишаються питання безпеки та завершення війни, але українські чиновники чудово справляються з управлінням економікою за таких умов.

Нагадаємо, в МВФ повідомили, що масовані ракетні й повітряні удари, які завдає терористична російська армія по українській мирній інфраструктурі, можуть вплинути на макроекономічні прогнози для України в найближчій перспективі.

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