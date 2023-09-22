Мазепа визнав борг за Майницьке родовище і пообіцяв його сплатити

Про це він повідомив у офіційному листі, який направив своїм опонентам, ТОВ "Навігатор комплект". Раніше засновник ТОВ "Навігатор комплект" Олег Токар неодноразово публічно звинувачував Мазепу у рейдерському захопленні Майницького родовища і небажанні розраховуватися за нього.

"ТОВ 'Села Енерджі' має намір добросовісно виконувати умови Договору в межах своєї відповідальності, що підтверджується сплатою базової вартості частки в статутному капіталі, і не відмовляється від сплати бонусного платежу, який залежить від наявності обумовлених сторонами покладів газу на родовищі", – йдеться в листі.

У багатьох своїх інтерв'ю та повідомленнях в соціальних мережах інвестиційний банкір Ігор Мазепа раніше категорично відмовлявся визнавати наявність цієї заборгованості та ініціював звернення до суду з метою скасування положень договору, згідно з якими він повинен був внести бонусний платіж. У суді Мазепа програв першу інстанцію, але нещодавно переміг у другій, найближчим часом ця справа буде розглядатися в касаційному суді.

"Я щиро радий, що Мазепа визнав наявність заборгованості, це вже маленька перемога, але він досі публічно стверджує, що на Майницькому родовищі немає газу. Якщо він стверджує, що газу там немає, то й платити не збирається. На мій погляд, цей лист - ще один технічний, шахрайський хід, який має відволікти увагу і забезпечити йому час. На Майницькому родовищі є великі підтверджені запаси газу. Мазепа щоденно заробляє на його видобутку. Ми готові повернути перший платіж і взяти Майницьке родовище назад, попри те, що за останні два роки там було вчинено багато необоротних технологічних помилок. Ми знаємо, як збільшити видобуток газу на цьому родовищі і готові в це інвестувати. Якби Мазепа вважав себе постраждалою стороною, він би вже отримав гроші назад, але він цього не хоче. Остаточно розраховуватися за родовище він також не бажає. Я вважаю що це жадність і шахрайство, яким повинні дати оцінку правоохоронні органи і суди. Що, сподіваюся, станеться найближчим часом", – так прокоментував цей лист нашому виданню засновник ТОВ "Навігатор комплект" Олег Токар.