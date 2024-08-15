Медіаатаки на газовидобувний сектор підривають енергетичну безпеку країни, - асоціація

Асоціація, яка об’єднує найбільші газовидобувні підприємства України, висловлює серйозне занепокоєння щодо низки публікацій у ЗМІ, які містять неправдиву й маніпулятивну інформацію про одного з членів АГКУ – ТОВ "Горизонти" з групи компаній "Західнадрасервіс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву АГКУ.

Зазначається, що це негативно впливає на бізнес-клімат у секторі та безпосередньо на обсяги видобутку природного газу. Особи, що поширюють неправдиву й маніпулятивну інформацію, роблять це задля власних інтересів. Такі дії працюють проти держави, адже відштовхують потенційних інвесторів – як українських, так і іноземних, і відбувається це саме в той час, коли країні вкрай потрібні міжнародний капітал, сучасні технології та підтримка західних партнерів.

"Сьогодні кожен видобутий в Україні кубометр газу є критично важливим, адже зміцнює нашу енергетичну безпеку та вселяє впевненість в успішне проходження цього і наступних ОЗП. Більше того, сплачені податки допомагають не лише підтримувати економіку воюючої країни, а й зміцнювати її обороноздатність перед агресором", - підкреслили в асоціації.

За час повномасштабного російського вторгнення ТОВ "Горизонти" інвестували у сектор понад 1.5 млрд грн та сплатили більше 2.4 млрд грн податків і зборів до державного бюджету. Окрім того, компанія вкладає значні кошти в місцеву інфраструктуру, де здійснює свою діяльність – ремонт доріг та інші важливі соціальні проєкти, які сприяють покращенню життя місцевих громад.

В асоціації наголошують, що будь-які дії, які спрямовані на дискредитацію соціально відповідального бізнесу – завдають потужного удару по всій країні. Адже саме інвестиції українських й іноземних компаній є безальтернативною запорукою для економічного зростання держави. Водночас, зупинка інвестиційної діяльності в секторі призведе до падіння газовидобутку, зменшення податків та скорочення робочих місць. Це суттєво послабить енергетичну безпеку України, яка і так є досить вразливою після цілеспрямованих російських атак, наголошують в АГКУ.

Нагадаємо, днями Міненерго попереджало про активізацію ворожого ІПСО. Ворог не лише продовжує нищити українську енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами, а й продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці і підготовки до складного осінньо-зимового періоду.