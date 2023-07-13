Медичне страхування для киян: з’явились нові можливості

Зазвичай українські страхові компанії не оформлюють медичні страховки звичайним людям, надаючи перевагу корпоративним клієнтам – великим і середнім підприємствам. І хоча є декілька страховиків, які готові приймати на страхування і фізичних осіб, для більшості такі поліси можуть коштувати чимало.

Проте наразі для киян з’явилися додаткові можливості доступного медичного страхування. В липні страхова компанія «ІНГО» оголосила про нову програму медичного страхування «Турбота від ІНГО». Головна її особливість – лікування та діагностика застрахованих на базі власного «Медичного центру Інго» в Києві.

Застраховані за цією програмою зможуть безкоштовно користуватися широким спектром медичних послуг. В пакет входять швидка, невідкладна, а також амбулаторно-поліклінічна допомога. Консультації терапевта та вузькопрофільних фахівців на суму до 150 тис грн. без обмежень по кількості. Є можливість проходити експрес-діагностику, проводити лабораторні тести і дослідження, маніпуляції та малі хірургічні операції. За призначенням лікаря безкоштовно проводяться такі діагностичні дослідження як ЕКГ, УЗД та рентген. В розширеній версії програми передбачені 10 процедур лікувального масажу, фізіотерапії, а також можлива організація виклику лікаря до місця перебування хворого.

«Програма дозволяє у разі необхідності отримати кваліфіковану та якісну медичну допомогу від 100 лікарів 50 лікувальних спеціальностей, інструментальну діагностику від світових брендів медичного обладнання, лабораторні дослідження, які відповідають усім міжнародним стандартам», - коментує генеральний директор МЦ «Інго» Сергій Джевага. – «Медичний центр надає сучасний сервіс — персональний запис, можливість вибору лікаря, детальне узгодження всіх призначень і процедур, отримання результатів на власну електронну адресу або телефон, зворотний зв'язок з лікарем. Контроль якості медичного обслуговування пацієнтів провадиться безперервно за участю лікарів-експертів, провідних фахівців України та європейських країн».

Скористатися страховою програмою можуть особи від 18 до 60 років, що мешкають у Києві. По планову медичну допомогу можна звертатися вже через 10 днів після укладання договору страхування, а у разі необхідності екстреної допомоги – вже наступного дня.

«Турбота від ІНГО» - незвичайна програма медичного страхування. Вона поєднує високу якість медичної допомоги, причому найбільш затребувану її складову – амбулаторно-поліклінічну допомогу з одного боку, та доступну вартість – з іншого», – говорить директор з роздрібного бізнесу компанії Микола Матика. – «Все завдяки тому, що компанія має власні медичні центри та величезний досвід роботи в медичному страхуванні. Це дозволяє поєднувати якість медичних послуг та оптимальну вартість».

Страховий поліс «Турбота від ІНГО» доступний в двох версіях: «Турбота для Тебе» та «Турбота для Родини». Вони відрізняються наповненням медичних послуг, що покриваються полісом, наявністю франшизи, а також його ціною, яка коливається від 4800 до 7279 грн на рік. Договір страхування укладається на 1 рік та передбачає додаткові знижки для страхування родичів першої лінії.