Медична допомога поруч: як аптечний бізнес працює у воєнний час

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У багатьох населених пунктах, особливо прифронтових, вони стали єдиною точкою контакту людей із системою охорони здоров'я — місцем, де можна отримати медичну консультацію, інформацію та підтримку.

Фармацевти надають безкоштовну консультацію, яка часто стає першим кроком пацієнта до лікування. Це особливо важливо коли державна система перевантажена — доступ до лікаря не завжди швидкий чи взагалі можливий. Вони продовжують роботу в умовах постійних обстрілів, відсутності електрики та евакуацій заради обов'язку перед людьми. За останні три роки мережі десятки разів відбудовували зруйновані чи пошкоджені за власний кошт, без компенсацій від держави. У селах, на околицях, у зруйнованих районах аптеки відновлюють роботу, розуміючи: ліки мають бути не тільки доступні за ціною, а й фізично поруч з тими, кому вони потрібні.

Важливість близького розташування аптек підтверджує соціологічне дослідження Gradus Research, проведене у квітні цього року. За його результатами, 71% респондентів відзначають: що більше аптек в населеному пункті, то легше знайти потрібні ліки. При цьому 62,4% опитаних підкреслюють важливість їх розташування поблизу місця роботи.

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Крім того, 66,8% респондентів підтверджують, що більша кількість аптек сприяє пошуку кращої ціни на лікарські засоби. Цей фактор став особливо критичним в умовах війни, коли кожна гривня має значення. Мережі також активно долучаються до цифрових ініціатив держави, сприяючи впровадженню національного каталогу, електронного рецепта та інших інновацій. І при цьому ​​активно стають учасниками державних програм (наприклад, «Доступні ліки»), щоб забезпечити безкоштовними препаратами внутрішньо переміщених осіб та пацієнтів з хронічними захворюваннями.

Розуміючи скрутне фінансове становище українців, аптечні мережі свідомо переорієнтували асортимент — від іміджевих брендів до ефективних, але доступніших аналогів. В аптеках пацієнти дізнаються про альтернативи дорогим препаратам — ліки з тими самими діючими речовинами, але за доступнішою ціною. Там, де МОЗ переглянув ціни в межах декларації, аптеки вже поставили ці препарати на полиці, щоб пацієнт мав реальний вибір і не змушений був відмовитись від лікування. Провізори щодня підбирають ефективні й недорогі варіанти, орієнтуючись на реальні можливості людей. Адже ціна — це не лише цифра, це шанс отримати необхідну терапію.

Однак заборона маркетингових договорів між виробниками та аптеками, а також обмеження націнки на ліки до 22% замість необхідних 35% не дозволяють покрити операційні витрати, що змушує аптеки працювати збитково. Це ставить під загрозу їх існування (особливо для аптек з товарообігом менше 1 млн грн) у малих населених пунктах, де їх економічна спроможність і так мінімальна.

Наслідки цих обмежень відчутні вже сьогодні: порушення логістичних ланцюгів у сільській місцевості та зонах бойових дій, неможливість надавати пацієнтам знижки на життєво необхідні препарати. За попередніми підрахунками, понад тисячу аптек у віддалених та прифронтових населених пунктах під ризиком закриття через нові регулюванню ринку

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