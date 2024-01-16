Meest China розпочала доставку посилок з Японії

Meest China працює з 2014 року та є наразі лідером у доставці з Китаю в Україну.

Міжнародна поштово-логістична компанія Meest China, яка входить до холдингу Meest, розпочала доставку з Японії. Наразі доступна доставка товарів із популярних японських маркетплейсів у вигляді поштових відправлень вагою до 30 кг та вартістю до 150 євро.

Як і з доставкою з Південної Кореї вибір маркетплейсів базувався на результатах опитування серед клієнтів компанії. На запитання, з яких сайтів респонденти готові замовляти при можливості доставки з Японії, 93.7% опитуваних вказали RAKUTEN, 66.7% - ZOZOTOWN і 64.4% проголосували за Biccamera. Анкетування було відкрите, без варіантів відповідей, учасники могли вказати декілька найменувань, про які знали і з яких готові замовляти.

Придбати товари можна самостійно з сайту RAKUTEN або ж скористатись послугою викупу за посиланням, яку здійснюють фахівці компанії з трьох маркетплейсів - RAKUTEN, ZOZOTOWN та Biccamera.

Доставка з Японії в Україну триває 14 днів та здійснюється двічі на тиждень. Також клієнтам доступні додаткові послуги – післяплата за доставку, об’єднання посилок та фотофіксація на складі.

«Раді поділитись новиною про запуск нового напрямку доставки – з Японії в Україну. Як бачите, у виборі нових ринків ми керуємось потребами наших клієнтів. При наявності такого запиту максимально швидко вивчаємо ринок, організовуємо роботу нового офісу, складу та починаємо працювати в нових умовах» - поділився Михайло Лимар, СЕО та керуючий партнер Meest China.

Нагадуємо, в грудні 2023 року компанія Meest China запустила доставку з Південної Кореї в Україну та з Китаю в Казахстан.

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Довідка про компанію

Meest China працює з 2014 року та є наразі лідером у доставці з Китаю в Україну. Спеціалізація – доставка товарів з Китаю у форматі безмитних поштових посилок для особистого користування, а також доставка комерційних вантажів для бізнес-клієнтів. Має представництва в Китаї, Узбекистані, Польщі та Україні та власні склади в Україні та Китаї. Наразі компанія доставляє вантажі з Китаю до понад десяти країн світу, з Кореї та Японії – до України, а також надає послуги фрахту для доставки по всьому світу.

Компанія має 100% українське коріння та з перших днів вторгнення активно допомагає військовим, за що нещодавно отримала подяку від головного управління розвідки МО України за систематичну допомогу та активну громадянську позицію у боротьбі за незалежність України

Більше про компанію та послуги: https://meest.cn/

Детальна інформація щодо доставки з Японії - https://jp.meest.cn/