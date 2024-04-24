Механізм списання боргів після виділення фіндопомоги: як Україна та США домовлятимуться – пояснення Єрмака

У законопроєкті США про виділення фінансової допомоги Україні передбачено механізм швидкого списання "боргу" з України за рішенням президента США. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, як це працюватиме.

Про це він розповів в ефірі "1+1" у телемарафоні.

"Наші президенти (США та України - ред.) повинні узгодити порядок повернення цих коштів. І дійсно існує механізм, за яким президент США може ухвалити рішення щодо поступового списання цієї суми. Безумовно, одразу після підписання цього закону, за дорученням президента України, почне працювати команда з Білими домом щодо конкретизації, як буде працювати цей механізм. Я думаю, що ми знайдемо з партнерами вирішення, яке би влаштовувало Україну", - пояснив він.

Нагадаємо, Єрмак розповів, коли Україна отримає додаткові ЗРК Patriot.

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