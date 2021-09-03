Мельник розповів, яку допомогу готові надати структури Євросоюзу під час запуску Бюро економічної безпеки

3 вересня була створена робоча група за участю представників Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM), в сферу компетенції якої увійдуть питання кадрового відбору співробітників Бюро економічної безпеки і впровадження європейських практик в роботу БЕБ. Крім того, EUAM готова надавати БЕБ тренінгову та технічну допомогу, надати IT-рішення та інформаційно-аналітичні продукти.

Про це заявив Директор БЕБ Вадим Мельник на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні відбулася друга зустріч з представниками Консультативної місії ЄС в Україні. Підсумком зустрічі стали досягнуті домовленості про створення робочої групи, яка буде сприяти швидкому запуску Бюро економічної безпеки, прозорого кадрового відбору та впровадження європейських підходів для якісної реалізації аналітичної та правоохоронної функції БЕБ.

Консультативна місія ЄС в Україні готова надати широку підтримку БЕБ, включно з методичною, експертною, тренінговою та технічною допомогою, IT і digital-алгоритмами, інформаційно-аналітичними продуктами, сприянням налагодженню міжнародного співробітництва між БЕБ і країнами ЄС.

Спільними зусиллями ми будемо запускати новий сервісно-аналітичний орган, результативна робота якого дозволить поліпшити бізнес-клімат в Україні, підвищити інвестиційну привабливість і мінімізувати явища транскордонної економічної злочинності. Вдячний за підтримку європейських партнерів і зацікавленість в модернізації системи економічної безпеки України", — зазначив Мельник.

Очікується, що БЕБ запрацює від 25 вересня. На наступний день повинна бути ліквідована Державна фіскальна служба.

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