Меморандум з МВФ: експерт прогнозує, що ціна на газ для населення зросте на 200%, а долар коштуватиме 30 грн

Меморандум з МВФ: експерт прогнозує, що ціна на газ для населення зросте на 200%, а долар коштуватиме 30 грн

Аналітик вважає, що у 2022 році тарифи на газ для населення зростуть на 50-70%.

Після підписання меморандуму з МВФ в Україні ціна на газ для населення до 2024 року може зрости на 200%, а долар подорожчає до 30 грн.

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Про це розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак у коментарі УНІАН.

"Після підписання меморандуму з МВФ ми нарешті отримали транш фінансової підтримки, за який населення країни почне старанно розплачуватися вже у 2022 році. Ціни для населення на газ піднімуться на 50-70%, а з 2024 року - на 200%. Через те, що ми підписали меморандум, тепер виходить, що державна "Укргазвидобування" буде продавати не менше 40-50% обсягів видобутого газу на вільному ринку. Це вкрай негативний сценарій розвитку подій і врятувати ситуацію вже не вдасться", - повідомив Орищак.

Експерт додав, що в Україні також можуть посилити умови щодо стягнення платежів за тарифи. Максим Орищак вважає, що спочатку тарифи зростуть в Києві. Слідом підуть Львів, Харків, Запоріжжя, Дніпро та Одеса.

"Для офісу президента на поточний момент інформація про підвищення тарифів - не тема для обговорення, оскільки сам транш від МВФ транслюватимуть у вигляді політичної перемоги. Але ми розглядаємо подію, як максимально негативний фактор для майбутнього економіки нашої країни. Платоспроможність населення знизиться, інфляція зросте, а гривня має потенціал падіння до рівня 30 гривень за долар", - зазначив аналітик.

Нагадаємо:

Україна та МВФ затвердили спільну програму Stand-by на 5 млрд доларів 9 червня 2020 року. Вона спрямована на подолання наслідків пандемії COVID-19, зміцнення результатів та продовження реалізації важливих структурних реформ в Україні.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш мав становити 700 млн доларів.

В понеділок, 22 листопада, виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення про надання Україні траншу в розмірі майже 700 млн доларів.

Також Україна зможе отримати від МВФ наступний транш в рамках програми Stand-by, якщо виконає умови меморандуму.

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