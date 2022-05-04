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Менш ніж $70 за барель: Індія хоче знижку на російську нафту

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Менш ніж $70 за барель: Індія хоче знижку на російську нафту

pixabay.com

Індія намагається отримати знижку на російську нафту і хоче купувати її за ціною, нижчою за $70 за барель.

Еталонна марка нафти Brent зараз торгується близько 108 доларів за барель. 

 Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Представники індійської сторони на переговорах із Москвою зазначили, що таким чином Індія хоче компенсувати додаткові витрати, пов'язані з купівлею нафти з Росії на тлі загострення геополітичної ситуації та зростання санкційного тиску, кажуть джерела.

Державні та приватні нафтопереробні підприємства Індії, третього за величиною імпортера нафти у світі, купили понад 40 мільйонів барелів російської нафти з моменту її вторгнення до України. Це на 20% більше, ніж експорт з Росії в Індію за весь 2021 рік, згідно з розрахунками Bloomberg.

Індія, яка імпортує понад 85% своєї нафти, є одним з небагатьох покупців російської нафти, яка є ключовим джерелом доходу для режиму Володимира Путіна. Зменшення європейського попиту чинить серйозний тиск на російську нафтову промисловість, і уряд прогнозує, що виробництво може впасти на 17% цього року.

Нагадаємо, 4 травня, Єврокомісія представляє шостий пакет санкцій проти Росії за її військову агресію проти України.

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