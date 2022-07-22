Мер Москви Собянін та актор Безруков: хто потрапив під нові персональні санкції ЄС

До санкційних списків Євросоюзу увійшли ще 57 фізичних осіб та організацій, які причетні до війни, розв'язаної Кремлем в Україні.

Євросоюз опублікував списки фізичних та юридичних осіб РФ, які потрапили під обмеження відповідно до сьомого пакету санкцій проти Росії, про який було оголошено в четвер, 21 липня.

Про це повідомили в офіційному журналі ЄС.

Загалом у цьому переліку 57 фізичних осіб та організацій. Під санкції, зокрема, потрапили:

депутат російської Держдуми Адам Делімханов ;

; головнокомандувач військ національної гвардії РФ Віктор Стригунов ;

; перший заступник міністра юстиції РФ Олег Плохой ;

; заступник директора Росгвардії генерал-полковник Юрій Яшин ;

; заступник директора Росгвардії Ігор Ільяш ;

; перший заступник директора ФСБ Сергій Корольов ;

; голова мотоклубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов (Хірург) ;

; перший заступник глави уряду РФ Андрій Білоусов, повноважний представник президента РФ у Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка ;

; заступник головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ з військово-політичної роботи Олександр Максимцев ;

; співзасновник та генеральний директор Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин ;

; мер Москви Сергій Собянін ;

; актори Сергій Безруков та Володимир Машков.

Також під санкції потрапили українські колаборанти Євген Балицький, Костянтин Іващенко, Олександр Кобець, Володимир Рогов та ін.

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Серед юридичних осіб, щодо яких ЄС запровадив санкції, - Сбєрбанк, фонд "Руський мір", Росспівробітництво, мотоклуб "Нічні вовки", рух "Юнармія".

Нагадаємо, відповідно до сьомого пакету санкцій ЄС європейські країни більше не купуватимуть російське золото.

Нові санкції проти Росії: Європа більше не купуватиме російське золото

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