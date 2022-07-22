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Мер Москви Собянін та актор Безруков: хто потрапив під нові персональні санкції ЄС

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Мер Москви Собянін та актор Безруков: хто потрапив під нові персональні санкції ЄС

Фото: ТСН.ua

До санкційних списків Євросоюзу увійшли ще 57 фізичних осіб та організацій, які причетні до війни, розв'язаної Кремлем в Україні.

Євросоюз опублікував списки фізичних та юридичних осіб РФ, які потрапили під обмеження відповідно до сьомого пакету санкцій проти Росії, про який було оголошено в четвер, 21 липня. 

Про це повідомили в офіційному журналі ЄС.

Загалом у цьому переліку 57 фізичних осіб та організацій. Під санкції, зокрема, потрапили: 

  • депутат російської Держдуми Адам Делімханов;
  • головнокомандувач військ національної гвардії РФ Віктор Стригунов;
  • перший заступник міністра юстиції РФ Олег Плохой
  • заступник директора Росгвардії генерал-полковник Юрій Яшин
  • заступник директора Росгвардії Ігор Ільяш
  • перший заступник директора ФСБ Сергій Корольов
  • голова мотоклубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов (Хірург)
  • перший заступник глави уряду РФ Андрій Білоусов, повноважний представник президента РФ у Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка
  • заступник головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ з військово-політичної роботи Олександр Максимцев
  • співзасновник та генеральний директор Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин
  • мер Москви Сергій Собянін
  • актори Сергій Безруков та Володимир Машков.

Також під санкції потрапили українські колаборанти Євген Балицький, Костянтин Іващенко, Олександр Кобець, Володимир Рогов та ін.

Серед юридичних осіб, щодо яких ЄС запровадив санкції, - Сбєрбанк, фонд "Руський мір", Росспівробітництво, мотоклуб "Нічні вовки", рух "Юнармія".

Нагадаємо, відповідно до сьомого пакету санкцій ЄС європейські країни більше не купуватимуть російське золото.

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