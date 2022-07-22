Мер Москви Собянін та актор Безруков: хто потрапив під нові персональні санкції ЄС

До санкційних списків Євросоюзу увійшли ще 57 фізичних осіб та організацій, які причетні до війни, розв'язаної Кремлем в Україні.
Євросоюз опублікував списки фізичних та юридичних осіб РФ, які потрапили під обмеження відповідно до сьомого пакету санкцій проти Росії, про який було оголошено в четвер, 21 липня.
Про це повідомили в офіційному журналі ЄС.
Загалом у цьому переліку 57 фізичних осіб та організацій. Під санкції, зокрема, потрапили:
- депутат російської Держдуми Адам Делімханов;
- головнокомандувач військ національної гвардії РФ Віктор Стригунов;
- перший заступник міністра юстиції РФ Олег Плохой;
- заступник директора Росгвардії генерал-полковник Юрій Яшин;
- заступник директора Росгвардії Ігор Ільяш;
- перший заступник директора ФСБ Сергій Корольов;
- голова мотоклубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов (Хірург);
- перший заступник глави уряду РФ Андрій Білоусов, повноважний представник президента РФ у Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка;
- заступник головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ з військово-політичної роботи Олександр Максимцев;
- співзасновник та генеральний директор Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин;
- мер Москви Сергій Собянін;
- актори Сергій Безруков та Володимир Машков.
Також під санкції потрапили українські колаборанти Євген Балицький, Костянтин Іващенко, Олександр Кобець, Володимир Рогов та ін.
Серед юридичних осіб, щодо яких ЄС запровадив санкції, - Сбєрбанк, фонд "Руський мір", Росспівробітництво, мотоклуб "Нічні вовки", рух "Юнармія".
Нагадаємо, відповідно до сьомого пакету санкцій ЄС європейські країни більше не купуватимуть російське золото.
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