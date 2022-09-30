Мережа 1xBet в Україні: журналісти виявили ще низку онлайн-казино, які пов’язані з російським букмекером

Не дивлячись на те, що ліцензії російського букмекера 1xBet на роботу в Україні були анульовані, в Україні отримали ліцензії та успішно працюють ще низка операторів азартних ігор, що пов’язані з російською букмекерською конторою та фактично є її мережею.

Журналісти видання InformNapalm перевірили низку онлайн-казино, що отримали ліцензію на роботу в Україні, і виявили, що деякі з них - це пов’язані з 1xBet контори. Так, наприклад, ще в жовтні 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію ТОВ ”Мелбет”. Брендом Melbet сьогодні володіє російське ТОВ ”Мелофон”. Трохи раніше власником цього бренду виступало ТОВ ”Селебрити”, попередня назва якого була 1ХСТАВКА, яке є прямо афільованим з 1xBet брендом, що раніше вже підтверджувалося журналістськими розслідуваннями.

Вочевидь після піднятого в Україні галасу навколо 1xBet, зазначають в InformNapalm, в червні 2022 року ТОВ ”Мелбет” вирішило ”замести сліди” та перейменувалося у ТОВ ”ПОІНТЛОТО”.

Окрім того, в січні 2022 року КРАІЛ видала ліцензію ТОВ ”Плей Фан Інвестмент” на роботу онлайн-казино FanSport. Власником цього ТОВ є Клещук Олександр Олександрович, який був акціонером та членом Наглядової ради PINbank разом з ”куратором грального бізнесу в Україні” Борисом Баумом та Михайлом Спектром. Останній займається розвитком бренду 1xBet в Україні. Зв’язок між Клещуком та Спектром прослідковується за низкою компаній.

Профільна спільнота Gaming Capital ще в липні помітила однаковість сайтів 1xBet та Fan Sport: у них один і той самий інтерфейс та завжди однакові коефіцієнти. Це недивно, бо FanSport використовує платформу BetB2B, яка є дочірньою компанією 1xBet по розробці забезпечення материнському бренду та мережі пов’язаних з ним сайтів казино.

Таким пов’язаним з 1xBet брендом є BetWinner, який також користується платформою BetB2B російського букмекера. Цей бренд поки ще не встиг отримати ліцензій на роботу в Україні, але вочевидь готується до цього, бо в січні 2022 року в Україні була зареєстрована торговельна марка BetWinner. Зазначається, що брендом BetWinner оперує кіпрська компанія Marikit Holdings Limited, директорка якої – Сніжана Школа – також є директоркою компанії ZAVBIN LTD, яка оперує іншим брендом азартних ігор 1хСлотс, що належить 1xBet.

Більше того, журналісти перевірили файли української та російської локалізації Мелбет, Поінтлото, Fan Sport та BetWinner і виявили, що вони майже повністю ідентичні – починаючи від назв файлів на сайтах і закінчуючи довжиною цих файлів. Також в кодах цих усіх сайтів повністю однакові CMS- системи управління контентом.

В InformNapalm наголошують, що все вказує на бажання росіян побудувати в Україні велику мережу по збору особистих даних гравців, які в якості плати за можливість працювати в РФ можуть бути передані російським спецслужбам для вербування агентів в Україні.