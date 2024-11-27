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Мережі АЗС KLO, "Укрнафта", "Мотто" і "БРСМ" підвищили зарплати в середньому на 35% — експерт

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Мережі АЗС KLO, "Укрнафта", "Мотто" і "БРСМ" підвищили зарплати в середньому на 35% — експерт

Національні мережі АЗС 2024 року через дефіцит робочої сили підвищили зарплати своїм працівникам у середньому на 35%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook експерта та військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова.

"Зарплати підвищили всі, не лише преміальні мережі. Ті ж KLO, "Укрнафта", "Мотто", "БРСМ" збільшили оклади в середньому на 35%", — зазначив експерт.

За його словами, це природний процес. Війна та еміграція створюють дефіцит робочої сили, і мережам АЗС, як і іншим бізнесам, доводиться підвищувати зарплати.

Водночас, за даними Держстату, станом на середину 2024 року середня зарплата по країні зросла на 23%.

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